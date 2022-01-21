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В Кремле выразили надежду на скорое признание "Спутника V" ВОЗ

В Кремле выразили надежду на скорое признание "Спутника V" ВОЗ - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле выразили надежду на скорое признание "Спутника V" ВОЗ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что признание российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:36

2022-01-21T12:36

2022-01-21T12:50

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дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что признание российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения состоится в обозримой перспективе."Что касается иностранных вакцин, то вы знаете, что некоторые из них уже обратились. Необходимые исследования проводятся и в сочетании с бустерами, и других марок, и так далее. Определенная работа здесь ведется", - завершил Песков."В целом эффективность, особенно "Спутника V", против "омикрона" - она доказана и она очевидна", - сказал Песков журналистам.Он подчеркнул, что говорить обратное неверно.

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