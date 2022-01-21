15:14 21.01.2022 (обновлено: 15:25 21.01.2022)
Лавров призвал заставить Украину выполнять Минские соглашения
Глава МИД Лавров: пора заставить Украину выполнять Минские соглашения
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Женеве
ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пора заставить Украину выполнять минские соглашения.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.
"Мы в очередной раз, и сегодня, и когда у нас была министр иностранных дел Германии, и в контактах с нашими французскими коллегами заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим, и заставить его выполнить то, что было не просто обещано, а было одобрено Советом безопасности ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров Блинкеном.
В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое …может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".