https://ria.ru/20220121/soglasheniya-1768902853.html
Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, заявил Путин
Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2022
Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T13:44
2022-01-21T13:44
2022-01-21T13:57
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
финляндия
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саули ниинисте
минские соглашения
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил президенту Финляндии Саули Ниинисте, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля."При обсуждении перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с обеих сторон подтверждена важность последовательной и полной реализации минского "Комплекса мер" 2015 года как безальтернативной основы урегулирования. Президент России отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений, ознаменовавшего начало нового этапа российско-финляндского взаимодействия.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, финляндия, владимир путин, саули ниинисте, минские соглашения, россия
13:44 21.01.2022 (обновлено: 13:57 21.01.2022)
Киев продолжает уклоняться от выполнения Минских соглашений, заявил Путин
Президент Путин: Киев упорно уклоняется от выполнения обязательств по Минским соглашениям