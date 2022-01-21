https://ria.ru/20220121/snegopad-1769003521.html

Городские службы Москвы непрерывно чистят город от снега

Городские службы Москвы непрерывно чистят город от снега - РИА Новости, 21.01.2022

Городские службы Москвы непрерывно чистят город от снега

Городские службы Москвы непрерывно чистят город от снега из-за интенсивного снегопада, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:16

2022-01-21T22:16

2022-01-21T22:17

общество

снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно чистят город от снега из-за интенсивного снегопада, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своем Telegram-канале."Во всех районах города интенсивный снегопад. За сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 6 см. В 21.00 приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Уточняется, что по мере выпадения осадков цикл работ повторяется."Непрерывно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети и вывозу снега", - также говорится в материале.Отмечается, что под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

https://ria.ru/20220121/sneg-1768981121.html

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общество, снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы