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Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве
Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве - РИА Новости, 21.01.2022
Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве
Более 12 тысяч единиц техники продолжают очищать Москву от снега, работают 56 снегоплавных пунктов, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T19:01
2022-01-21T19:01
2022-01-21T22:18
общество
снегопад в москве
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 12 тысяч единиц техники продолжают очищать Москву от снега, работают 56 снегоплавных пунктов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Городские службы используют для уборки снега более 12 тысяч единиц техники. Работает 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок. Их ежесуточная мощность — 650 тысяч кубометров снега", - говорится в сообщении.Добавляется, что снегопад в Москве продлится еще сутки, к воскресенью высота снежного покрова может увеличиться на 5–10 сантиметров.
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общество, снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы
19:01 21.01.2022 (обновлено: 22:18 21.01.2022)
Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве
Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве