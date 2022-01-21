https://ria.ru/20220121/sneg-1768981121.html

Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве

Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве - РИА Новости, 21.01.2022

Более 12 тысяч единиц техники задействовали для уборки снега в Москве

Более 12 тысяч единиц техники продолжают очищать Москву от снега, работают 56 снегоплавных пунктов, говорится на официальном портале мэра и правительства... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T19:01

2022-01-21T19:01

2022-01-21T22:18

общество

снегопад в москве

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Более 12 тысяч единиц техники продолжают очищать Москву от снега, работают 56 снегоплавных пунктов, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы."Городские службы используют для уборки снега более 12 тысяч единиц техники. Работает 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок. Их ежесуточная мощность — 650 тысяч кубометров снега", - говорится в сообщении.Добавляется, что снегопад в Москве продлится еще сутки, к воскресенью высота снежного покрова может увеличиться на 5–10 сантиметров.

https://ria.ru/20220121/sugrob-1768831353.html

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общество, снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы