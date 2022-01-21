https://ria.ru/20220121/snaryad-1768992201.html

Чехия подарит Украине артснаряды

Чехия подарит Украине артснаряды - РИА Новости, 21.01.2022

Чехия подарит Украине артснаряды

Минобороны Чехии намерено предложить кабмину обсудить вопрос о выделении Украине артснарядов калибром 152 миллиметра, заявила в пятницу вечером на... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:08

2022-01-21T20:08

2022-01-21T20:08

в мире

украина

минобороны чехии

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Минобороны Чехии намерено предложить кабмину обсудить вопрос о выделении Украине артснарядов калибром 152 миллиметра, заявила в пятницу вечером на пресс-конференции глава ведомства Яна Чернохова."Мы предложим правительству матпомощь, о которой нас просили – военные материалы и технику для оперативных потребностей, конкретно – артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра", - сказала Чернохова."Это было бы дарение", — уточнила глава минолбороны.Следующее заседание правительства состоится в среду 26 января.

https://ria.ru/20211014/chekhiya-1754446356.html

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в мире, украина, минобороны чехии