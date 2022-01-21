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Чехия подарит Украине артснаряды
Чехия подарит Украине артснаряды - РИА Новости, 21.01.2022
Чехия подарит Украине артснаряды
Минобороны Чехии намерено предложить кабмину обсудить вопрос о выделении Украине артснарядов калибром 152 миллиметра, заявила в пятницу вечером на... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T20:08
2022-01-21T20:08
2022-01-21T20:08
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Минобороны Чехии намерено предложить кабмину обсудить вопрос о выделении Украине артснарядов калибром 152 миллиметра, заявила в пятницу вечером на пресс-конференции глава ведомства Яна Чернохова."Мы предложим правительству матпомощь, о которой нас просили – военные материалы и технику для оперативных потребностей, конкретно – артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра", - сказала Чернохова."Это было бы дарение", — уточнила глава минолбороны.Следующее заседание правительства состоится в среду 26 января.
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в мире, украина, минобороны чехии
Чехия подарит Украине артснаряды
Глава Минобороны Чернохова: Чехия подарит Украине артснаряды калибром 152 миллиметра