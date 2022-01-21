https://ria.ru/20220121/slutskiy-1769006986.html

Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине

Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине - РИА Новости, 21.01.2022

Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине

Соединенные Штаты должны направить свои усилия в сторону урегулирования ситуации на Украине, а не на новые санкции в отношении РФ, заявил председатель комитета... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T23:10

2022-01-21T23:10

2022-01-21T23:10

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россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты должны направить свои усилия в сторону урегулирования ситуации на Украине, а не на новые санкции в отношении РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала работу над законопроектом о санкциях против России, включая руководство страны, и поддержке Украины одним из приоритетов для конгрессменов."То есть американские парламентарии по-прежнему готовы работать на прикрытие саботажа со стороны Киева выполнения минских соглашений, попутно одобряя поставки оружия нынешнему украинскому режиму под сказки и мифы о "российской агрессии", - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя позицию Пелоси.Как добавил парламентарий, Штатам следует пересмотреть свои приоритеты и подумать над урегулированием ситуации в регионе, но скорее всего, считает политик, им "нужен плацдарм для сдерживания России"."Между тем, 12 февраля исполнится 7 лет со дня подписания Минска-2. Альтернативы ему до сих пор нет. Может быть, стоит пересмотреть приоритеты и направить свои усилия на поддержание процесса урегулирования и содействие выполнению ранее заключенных договорённостей?", - добавил он, назвав данный вопрос риторическим.В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое <…> может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

https://ria.ru/20220121/zelenskiy-1768988512.html

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

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в мире, украина, сша, госдума рф, нэнси пелоси, леонид слуцкий (политик), россия