Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
Депутат Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты должны направить свои усилия в сторону урегулирования ситуации на Украине, а не на новые санкции в отношении РФ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала работу над законопроектом о санкциях против России, включая руководство страны, и поддержке Украины одним из приоритетов для конгрессменов.
19 января, 08:00Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
"То есть американские парламентарии по-прежнему готовы работать на прикрытие саботажа со стороны Киева выполнения минских соглашений, попутно одобряя поставки оружия нынешнему украинскому режиму под сказки и мифы о "российской агрессии", - написал политик в своем Telegram-канале, комментируя позицию Пелоси.
Как добавил парламентарий, Штатам следует пересмотреть свои приоритеты и подумать над урегулированием ситуации в регионе, но скорее всего, считает политик, им "нужен плацдарм для сдерживания России".
"Между тем, 12 февраля исполнится 7 лет со дня подписания Минска-2. Альтернативы ему до сих пор нет. Может быть, стоит пересмотреть приоритеты и направить свои усилия на поддержание процесса урегулирования и содействие выполнению ранее заключенных договорённостей?", - добавил он, назвав данный вопрос риторическим.
В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое <…> может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.