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Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке
Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке - РИА Новости, 21.01.2022
Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке
В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке, находящегося под контролем курдов, из нее смогли сбежать террористы, сообщил замруководителя... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:10
2022-01-21T22:10
2022-01-21T22:14
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке, находящегося под контролем курдов, из нее смогли сбежать террористы, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал он.Журавлев добавил, что к операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы боевиков привлечена боевая авиация вооруженных сил США."Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей", - добавил он.Журавлев подчеркнул, что ЦПВС призывает руководство так называемой "автономной администрации северо-востока Сирии" отказаться от конфронтации с законным сирийским правительством и обеспечить безопасность граждан и общественных учреждений.
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в мире, сша, сирия
22:10 21.01.2022 (обновлено: 22:14 21.01.2022)
Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке
Минобороны России: в результате нападения на тюрьму в Хасеке могли сбежать террористы
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке, находящегося под контролем курдов, из нее смогли сбежать террористы, сообщил
замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал он.
Журавлев добавил, что к операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы боевиков привлечена боевая авиация вооруженных сил США.
"Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей", - добавил он.
Журавлев подчеркнул, что ЦПВС призывает руководство так называемой "автономной администрации северо-востока Сирии" отказаться от конфронтации с законным сирийским правительством и обеспечить безопасность граждан и общественных учреждений.