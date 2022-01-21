https://ria.ru/20220121/siriya-1769003351.html

Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке

Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке - РИА Новости, 21.01.2022

Минобороны России раскрыло подробности нападения на тюрьму в Хасеке

В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке, находящегося под контролем курдов, из нее смогли сбежать террористы, сообщил замруководителя... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:10

2022-01-21T22:10

2022-01-21T22:14

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В результате нападения на тюрьму в районе сирийского Хасеке, находящегося под контролем курдов, из нее смогли сбежать террористы, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев."По имеющейся информации, в результате нападения на тюрьму, находящуюся в контролируемом курдскими формированиями районе города Хасеке, из нее смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности", - сказал он.Журавлев добавил, что к операции по ликвидации сбежавших из тюрьмы боевиков привлечена боевая авиация вооруженных сил США."Применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей", - добавил он.Журавлев подчеркнул, что ЦПВС призывает руководство так называемой "автономной администрации северо-востока Сирии" отказаться от конфронтации с законным сирийским правительством и обеспечить безопасность граждан и общественных учреждений.

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