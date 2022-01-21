Сноуден дал совет журналистам, "раздувавшим" тему "гаванского синдрома"
Эдвард Сноуден посоветовал отдохнуть журналистам, "раздувавшим" тему "гаванского синдрома"
© AP Photo / Armando FrancaЭдвард Сноуден
© AP Photo / Armando Franca
Эдвард Сноуден. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден посоветовал в Twitter отдохнуть журналистам, публиковавшим в СМИ "сенсационные" материалы о так называемом "гаванском синдроме".
Ранее телеканал NBC и другие СМИ сообщили, что Центральное разведывательное управление США не считает "гаванский синдром" намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства. Версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий России в разведывательном ведомстве назвали не имеющей оснований.
"Авторам 36 тысяч яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей (хотя это заслуживало большего скептицизма), вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс", — написал Сноуден в Twitter. Его сообщение сопровождает ссылка на материал газеты Washington Post об итогах расследования.
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.
Москва в прошлом опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому".