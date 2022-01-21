https://ria.ru/20220121/sindrom-1768835807.html

Сноуден дал совет журналистам, "раздувавшим" тему "гаванского синдрома"

Сноуден дал совет журналистам, "раздувавшим" тему "гаванского синдрома" - РИА Новости, 21.01.2022

Сноуден дал совет журналистам, "раздувавшим" тему "гаванского синдрома"

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден посоветовал в Twitter отдохнуть журналистам, публиковавшим в СМИ "сенсационные" материалы о так называемом... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T03:00

2022-01-21T03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден посоветовал в Twitter отдохнуть журналистам, публиковавшим в СМИ "сенсационные" материалы о так называемом "гаванском синдроме".Ранее телеканал NBC и другие СМИ сообщили, что Центральное разведывательное управление США не считает "гаванский синдром" намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства. Версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий России в разведывательном ведомстве назвали не имеющей оснований.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.Москва в прошлом опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому".

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