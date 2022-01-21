https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html

Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik

Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik - РИА Новости, 21.01.2022

Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:56

2022-01-21T17:56

2022-01-21T19:45

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ.Она обратила внимание на "ошеломительные" выводы авторов документа, которые сообщают, что RT и Sputnik пользуются популярностью во всем мире."В следующем докладе Госдеп установит, что 2 × 2 = 4", — предположила медиаменеджер в телеграм-канале.Она также прокомментировала заявления авторов о ее знакомстве с первым замглавы администрации президента России Алексеем Громовым, который, например, присутствовал на презентации сборника ее рассказов "Черные глаза"."Уважаемый Госдеп! Тема не раскрыта. Громов был не только на презентации моей книги, он и дома у меня был. Вы обращайтесь, я вам такого понарасскажу, на три доклада хватит", — написала Симоньян.Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что российские СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, якобы участвуют в кампании по дезинформации против Украины. Во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, сказал, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.Комментируя доклад, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский призвал анонимов из Госдепа не перекладывать с больной головы на здоровую и заявил, что анонимные источники ведомства настолько виртуозно распространяют дезинформацию, что российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь: "работы у нас просто выше крыши".

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768920644.html

https://ria.ru/20220117/rt-1768230122.html

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в мире, сша, маргарита симоньян, telegram (приложение), кирилл вышинский, россия