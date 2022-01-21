https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik - РИА Новости, 21.01.2022
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:56
2022-01-21T17:56
2022-01-21T19:45
в мире
сша
маргарита симоньян
telegram (приложение)
кирилл вышинский
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ.Она обратила внимание на "ошеломительные" выводы авторов документа, которые сообщают, что RT и Sputnik пользуются популярностью во всем мире."В следующем докладе Госдеп установит, что 2 × 2 = 4", — предположила медиаменеджер в телеграм-канале.Она также прокомментировала заявления авторов о ее знакомстве с первым замглавы администрации президента России Алексеем Громовым, который, например, присутствовал на презентации сборника ее рассказов "Черные глаза"."Уважаемый Госдеп! Тема не раскрыта. Громов был не только на презентации моей книги, он и дома у меня был. Вы обращайтесь, я вам такого понарасскажу, на три доклада хватит", — написала Симоньян.Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что российские СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, якобы участвуют в кампании по дезинформации против Украины. Во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, сказал, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.Комментируя доклад, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский призвал анонимов из Госдепа не перекладывать с больной головы на здоровую и заявил, что анонимные источники ведомства настолько виртуозно распространяют дезинформацию, что российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь: "работы у нас просто выше крыши".
https://ria.ru/20220121/peregovory-1768920644.html
https://ria.ru/20220117/rt-1768230122.html
https://ria.ru/20220118/pismo-1768396381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сша, маргарита симоньян, telegram (приложение), кирилл вышинский, россия
17:56 21.01.2022 (обновлено: 19:45 21.01.2022)
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik
Симоньян раскритиковала обвинения Госдепа в адрес RT и Sputnik в дезинформации
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала
обвинения Госдепа в адрес российских СМИ.
Она обратила внимание на "ошеломительные" выводы авторов документа, которые сообщают, что RT и Sputnik пользуются популярностью во всем мире.
"В следующем докладе Госдеп установит, что 2 × 2 = 4", — предположила медиаменеджер в телеграм-канале.
Она также прокомментировала заявления авторов о ее знакомстве с первым замглавы администрации президента России Алексеем Громовым, который, например, присутствовал на презентации сборника ее рассказов "Черные глаза".
"Уважаемый Госдеп! Тема не раскрыта. Громов был не только на презентации моей книги, он и дома у меня был. Вы обращайтесь, я вам такого понарасскажу, на три доклада хватит", — написала Симоньян.
Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что российские СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, якобы участвуют в кампании по дезинформации против Украины. Во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, сказал, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину".
По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".
При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.
Комментируя доклад, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
призвал анонимов из Госдепа не перекладывать с больной головы на здоровую и заявил, что анонимные источники ведомства настолько виртуозно распространяют дезинформацию, что российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь: "работы у нас просто выше крыши".