Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik - РИА Новости, 21.01.2022
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ. РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:56
2022-01-21T19:45
в мире
сша
маргарита симоньян
telegram (приложение)
кирилл вышинский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:78:2467:1466_1920x0_80_0_0_b984583709660141d7f8e03dade7f357.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ.Она обратила внимание на "ошеломительные" выводы авторов документа, которые сообщают, что RT и Sputnik пользуются популярностью во всем мире."В следующем докладе Госдеп установит, что 2 × 2 = 4", — предположила медиаменеджер в телеграм-канале.Она также прокомментировала заявления авторов о ее знакомстве с первым замглавы администрации президента России Алексеем Громовым, который, например, присутствовал на презентации сборника ее рассказов "Черные глаза"."Уважаемый Госдеп! Тема не раскрыта. Громов был не только на презентации моей книги, он и дома у меня был. Вы обращайтесь, я вам такого понарасскажу, на три доклада хватит", — написала Симоньян.Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что российские СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, якобы участвуют в кампании по дезинформации против Украины. Во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, сказал, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину". По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.Комментируя доклад, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский призвал анонимов из Госдепа не перекладывать с больной головы на здоровую и заявил, что анонимные источники ведомства настолько виртуозно распространяют дезинформацию, что российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь: "работы у нас просто выше крыши".
https://ria.ru/20220121/peregovory-1768920644.html
https://ria.ru/20220117/rt-1768230122.html
https://ria.ru/20220118/pismo-1768396381.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210546_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_03b8a94414e1b88578c1c7da43b1ace7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, маргарита симоньян, telegram (приложение), кирилл вышинский, россия
17:56 21.01.2022 (обновлено: 19:45 21.01.2022)
 
Симоньян прокомментировала "ошеломительные" выводы Госдепа об RT и Sputnik

Симоньян раскритиковала обвинения Госдепа в адрес RT и Sputnik в дезинформации

© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / RT
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала обвинения Госдепа в адрес российских СМИ.
Она обратила внимание на "ошеломительные" выводы авторов документа, которые сообщают, что RT и Sputnik пользуются популярностью во всем мире.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Женеве с государственным секретарем США Энтони Блинкеном - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
15:01
Лавров прокомментировал документы Госдепа к его встрече с Блинкеном
"В следующем докладе Госдеп установит, что 2 × 2 = 4", — предположила медиаменеджер в телеграм-канале.
Она также прокомментировала заявления авторов о ее знакомстве с первым замглавы администрации президента России Алексеем Громовым, который, например, присутствовал на презентации сборника ее рассказов "Черные глаза".
"Уважаемый Госдеп! Тема не раскрыта. Громов был не только на презентации моей книги, он и дома у меня был. Вы обращайтесь, я вам такого понарасскажу, на три доклада хватит", — написала Симоньян.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:34
В МИД выразили разочарование противодействием RT DE в Берлине
Ранее чиновник Госдепартамента США заявил, что российские СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik, якобы участвуют в кампании по дезинформации против Украины. Во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель американского внешнеполитического ведомства, попросивший не называть его имени, сказал, что "ФСБ напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину".
По его утверждению, "статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие".
При этом никаких доказательств в подтверждение своих слов он не привел.
Комментируя доклад, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский призвал анонимов из Госдепа не перекладывать с больной головы на здоровую и заявил, что анонимные источники ведомства настолько виртуозно распространяют дезинформацию, что российским СМИ остается лишь публиковать факты и разоблачать ложь: "работы у нас просто выше крыши".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 15:53
СЖР передал Бербок обращение о недопустимости притеснения RT DE в Германии
 
В миреСШАМаргарита СимоньянTelegram (приложение)Кирилл ВышинскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:19Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"
01:15Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь
01:10Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновников
00:49Минобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с Россией
00:36Артемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкции
00:32Глава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавес
00:24Зеленский ввел в действие санкции против Юрия Чайки
00:19Рогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на Байконуре
00:11Зеленский ввел санкции против дизайнера Артемия Лебедева
00:00В ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашения
23:50Зеленский ввел санкции против российских компаний
23:46Еврокомиссар раскритиковала Литву
23:36Блинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с Лавровым
23:31Порошенко призвал Зеленского объединиться
23:31В Конгресс США внесли проект санкций против руководства России
23:27Белый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасности
23:18Семья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состояла
23:17Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР
23:11США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков
23:10Слуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине
Лента новостейМолния
Посольство в Таллине заявило о раздутии Эстонией темы "российской угрозы"Автоэксперт назвал пять привычек, которые спасут водителю жизнь Зеленский ввел санкции против российских судей и чиновниковМинобороны Латвии отправит Украине ПЗРК Stinger при конфликте с РоссиейАртемий Лебедев иронично отреагировал на украинские санкцииГлава Минобороны Румынии заявил о попытке России создать железный занавесЗеленский ввел в действие санкции против Юрия ЧайкиРогозин рассказал, когда отменят повышенный уровень опасности на БайконуреЗеленский ввел санкции против дизайнера Артемия ЛебедеваВ ЛНР отреагировали на призывы Блинкена выполнять Минские соглашенияЗеленский ввел санкции против российских компанийЕврокомиссар раскритиковала ЛитвуБлинкен проинформировал Кулебу об итогах встречи с ЛавровымПорошенко призвал Зеленского объединитьсяВ Конгресс США внесли проект санкций против руководства РоссииБелый дом пообещал письменно ответить на предложения России по безопасностиСемья, где устроили оргию на глазах детей, на учете не состоялаСанду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССРСША следуют повестке, сформулированной Россией, заявил РябковСлуцкий призвал США направить силы на урегулирование ситуации на Украине