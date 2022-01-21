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Президент Швейцарии провел встречу с Лавровым

Президент Швейцарии провел встречу с Лавровым - РИА Новости, 21.01.2022

Президент Швейцарии провел встречу с Лавровым

Президент Швейцарии и одновременно глава МИД страны Иньяцио Кассис сообщил в Twitter, что провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:57

2022-01-21T16:57

2022-01-21T16:57

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Президент Швейцарии и одновременно глава МИД страны Иньяцио Кассис сообщил в Twitter, что провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе разговора подчеркивалась важность инклюзивного диалога для достижения безопасности в Европе."После Берлина Женева: двусторонняя встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Европейскую безопасность необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ", - написал Кассиc.В Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу. Это была третья встреча глав внешнеполитических ведомств. Первая состоялась в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.

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в мире, швейцария, сергей лавров, россия