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В Москве суд рассмотрит новый протокол в отношении Google
В Москве суд рассмотрит новый протокол в отношении Google - РИА Новости, 21.01.2022
В Москве суд рассмотрит новый протокол в отношении Google
Мировой суд Таганского района 17 февраля рассмотрит новый протокол в отношении компании Google, составленный за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:15
2022-01-21T17:15
2022-01-21T17:16
происшествия
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мировой суд Таганского района 17 февраля рассмотрит новый протокол в отношении компании Google, составленный за неудаление запрещенного контента, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда."К мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором в отношении Google LLC, по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 17 февраля", - сказала собеседница агентства.Максимальное наказание – штраф в 4 миллиона рублей.В конце прошлого года в России на компанию впервые был наложен оборотный штраф: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, что в совокупности с ранее вынесенными решениями на январь составляет 7 миллиардов и почти 287 миллионов рублей.
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происшествия, технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
17:15 21.01.2022 (обновлено: 17:16 21.01.2022)
В Москве суд рассмотрит новый протокол в отношении Google
Суд в Москве 17 февраля рассмотрит протокол в отношении Google, компании грозит штраф