https://ria.ru/20220121/sholts-1769004167.html

В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена

В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена - РИА Новости, 21.01.2022

В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена

Правительство Германии назвало не соответствующими действительности сообщения, что федеральный канцлер Олаф Шольц не принял предложение президента США Джо... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T22:29

2022-01-21T22:29

2022-01-21T22:30

в мире

украина

берлин (город)

сша

джо байден

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764179423_0:38:3180:1827_1920x0_80_0_0_1037f4c384b38ad7531ced9248d9885f.jpg

БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство Германии назвало не соответствующими действительности сообщения, что федеральный канцлер Олаф Шольц не принял предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон для встречи в январе.Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что Шольц якобы не принял предложение Байдена о визите в январе. Стороны, как подразумевалось, могли обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины. По данным издания, Шольц не принял предложение о встрече, которая должна была быть подготовлена в короткие сроки, сославшись на плотный график, Берлин и Вашингтон потому работают над проведением встречи в феврале."Сообщения, согласно которым федеральный канцлер Шольц отклонил приглашение президента Байдена посетить Вашингтон с первым (с момента вступлениям в должность в декабре) визитом, подготовленным в короткие сроки, не соответствуют действительности", - заявил представитель кабмина.Говоря о сроках возможной встречи, он напомнил, что правительство Германии сообщает о предстоящих мероприятиях канцлера, как правило, на пятничном брифинге для прессы.

https://ria.ru/20220120/sholts-1768652803.html

https://ria.ru/20211217/potok-1764154863.html

украина

берлин (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, берлин (город), сша, джо байден, олаф шольц