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https://ria.ru/20220121/sholts-1769004167.html
В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена
В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена - РИА Новости, 21.01.2022
В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена
Правительство Германии назвало не соответствующими действительности сообщения, что федеральный канцлер Олаф Шольц не принял предложение президента США Джо... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:29
2022-01-21T22:30
в мире
украина
берлин (город)
сша
джо байден
олаф шольц
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство Германии назвало не соответствующими действительности сообщения, что федеральный канцлер Олаф Шольц не принял предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон для встречи в январе.Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что Шольц якобы не принял предложение Байдена о визите в январе. Стороны, как подразумевалось, могли обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины. По данным издания, Шольц не принял предложение о встрече, которая должна была быть подготовлена в короткие сроки, сославшись на плотный график, Берлин и Вашингтон потому работают над проведением встречи в феврале."Сообщения, согласно которым федеральный канцлер Шольц отклонил приглашение президента Байдена посетить Вашингтон с первым (с момента вступлениям в должность в декабре) визитом, подготовленным в короткие сроки, не соответствуют действительности", - заявил представитель кабмина.Говоря о сроках возможной встречи, он напомнил, что правительство Германии сообщает о предстоящих мероприятиях канцлера, как правило, на пятничном брифинге для прессы.
https://ria.ru/20220120/sholts-1768652803.html
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в мире, украина, берлин (город), сша, джо байден, олаф шольц
22:29 21.01.2022 (обновлено: 22:30 21.01.2022)
 
В ФРГ ответили на сообщение об отказе Шольца принять приглашение Байдена

Правительство Германии опровергло информацию об отказе Шольца принять приглашение Байдена

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство Германии назвало не соответствующими действительности сообщения, что федеральный канцлер Олаф Шольц не принял предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон для встречи в январе.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию сообщило, что Шольц якобы не принял предложение Байдена о визите в январе. Стороны, как подразумевалось, могли обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины. По данным издания, Шольц не принял предложение о встрече, которая должна была быть подготовлена в короткие сроки, сославшись на плотный график, Берлин и Вашингтон потому работают над проведением встречи в феврале.
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Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"
"Сообщения, согласно которым федеральный канцлер Шольц отклонил приглашение президента Байдена посетить Вашингтон с первым (с момента вступлениям в должность в декабре) визитом, подготовленным в короткие сроки, не соответствуют действительности", - заявил представитель кабмина.
Говоря о сроках возможной встречи, он напомнил, что правительство Германии сообщает о предстоящих мероприятиях канцлера, как правило, на пятничном брифинге для прессы.
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В миреУкраинаБерлин (город)СШАДжо БайденОлаф Шольц
 
 
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