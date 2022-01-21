https://ria.ru/20220121/sholts-1768993135.html

Шольц оценил вероятность поставок оружия Украине

Шольц оценил вероятность поставок оружия Украине - РИА Новости, 21.01.2022

Шольц оценил вероятность поставок оружия Украине

Правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:19

2022-01-21T20:19

2022-01-21T20:19

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олаф шольц

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россия

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии", - заявил Шольц на пресс-конференции по итогам заседания кабмина ФРГ в пятницу.Он добавил, что Берлин "очень активно" работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. "Это значит, в первую очередь, что Россия должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента, и что мы в целом придем к ситуации, где безопасность в Европе будет предполагать территориальную целостность и неприкосновенность суверенитета государств", - заявил канцлер.Он добавил, что "если дело дойдет до военной агрессии, это будет иметь высокую цену". "Какие конкретно меры будут приняты, будет решено всеми в подходящее время. Мы готовимся к тому, чтобы в этом случае принять это конкретное решение", - заявил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220110/potok-1767095976.html

https://ria.ru/20220101/sholts-1766346662.html

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в мире, киев, германия, нато, сергей лавров, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, россия