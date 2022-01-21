Шольц оценил вероятность поставок оружия Украине
Канцлер ФРГ Шольц заявил о неизменности позиции по поставкам оружия Украине
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ продолжает проводить преемственную политику по вопросам поставок вооружений Украине, оно не поддерживает их, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"У федерального правительства четкая позиция в отношении экспорта вооружений, позиция преемственности, позиция, которую правительство занимало в последние годы: мы не поддерживали экспорт летальных вооружений из Германии", - заявил Шольц на пресс-конференции по итогам заседания кабмина ФРГ в пятницу.
Он добавил, что Берлин "очень активно" работает над тем, чтобы добиться деэскалации ситуации вокруг Украины. "Это значит, в первую очередь, что Россия должна внести свой вклад в это путем снижения размещенного вдоль границы контингента, и что мы в целом придем к ситуации, где безопасность в Европе будет предполагать территориальную целостность и неприкосновенность суверенитета государств", - заявил канцлер.
Он добавил, что "если дело дойдет до военной агрессии, это будет иметь высокую цену". "Какие конкретно меры будут приняты, будет решено всеми в подходящее время. Мы готовимся к тому, чтобы в этом случае принять это конкретное решение", - заявил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.