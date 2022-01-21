https://ria.ru/20220121/shkoly-1768878264.html
В Керчи все школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Керчи все школы эвакуировали из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 21.01.2022
В Керчи все школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сообщения о "минировании" всех школ в Керчи получено властями города, детей эвакуировали и отпустили по домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:06
2022-01-21T12:06
2022-01-21T12:29
происшествия
керчь
ложные сообщения о минировании зданий
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Сообщения о "минировании" всех школ в Керчи получено властями города, детей эвакуировали и отпустили по домам, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации."Получено сообщение о "минировании" всех школ города. Учащиеся эвакуированы", - сказали в пресс-службе.Занятия школьников в Керчи сегодня уже не продолжатся, дети отпущены домой, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобразования Крыма.Всего в Керчи 21 школа.Ранее в пятницу анонимные сообщения о "минировании" 10 школ получены в Симферополе. Власти города прекратили занятия во всех школах города. Сообщения о "минировании" десяти образовательных учреждений получены в пятницу также властями Севастополя, произведена эвакуация учащихся.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220121/evakuatsiya-1768873474.html
https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768691401.html
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происшествия, керчь, ложные сообщения о минировании зданий, севастополь, россия
12:06 21.01.2022 (обновлено: 12:29 21.01.2022)
В Керчи все школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Керчи все школы получили сообщения о минировании, детей эвакуировали и отпустили домой