https://ria.ru/20220121/shkoly-1768849896.html

В симферопольских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании

В симферопольских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 21.01.2022

В симферопольских школах отменили занятия из-за сообщений о минировании

Сообщения о "минировании" поступили на почту 14 школ Симферополя, проведена эвакуация, информирует пресс-служба администрации города. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:40

2022-01-21T09:40

2022-01-21T12:21

происшествия

симферополь

ложные сообщения о минировании зданий

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Сообщения о "минировании" поступили на почту 14 школ Симферополя, проведена эвакуация, информирует пресс-служба администрации города."Сообщения о "минировании" поступили на электронную почту симферопольских школ №№ 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20, 15, 38, 41, 7, 18. Эвакуация проведена", - рассказали в администрации.На месте работают оперативные службы.Занятия отменили во всех школах Симферополя из-за сообщений о "минировании", сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации города Максим Балахонов."Принято решение об отмене занятий сегодня во всех школах Симферополя", - сказал Балахонов, слова которого приводит пресс-служба администрации. В администрации утонили, что на почту пришло сообщение о "минировании" всех школ города.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220119/minirovanie-1768596111.html

https://ria.ru/20220121/minirovanie-1768838343.html

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происшествия, симферополь, ложные сообщения о минировании зданий, россия