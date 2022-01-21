https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768961569.html

Использовавший пиротехнику у школы под Челябинском подросток делал хлопушки

Использовавший пиротехнику у школы под Челябинском подросток делал хлопушки - РИА Новости, 21.01.2022

Использовавший пиротехнику у школы под Челябинском подросток делал хлопушки

Подросток использовал пиротехническое устройство на территории школы под Челябинском, чтобы показать свое увлечение одноклассникам, ранее он учился... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:35

2022-01-21T17:35

2022-01-21T17:41

происшествия

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Подросток использовал пиротехническое устройство на территории школы под Челябинском, чтобы показать свое увлечение одноклассникам, ранее он учился изготавливать хлопушки, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.В пятницу в поселке Полетаево подросток на территории местной школы кинул пиротехническое изделие в сугроб. По данным полиции, никто из учащихся не пострадал, со школьником и его родителями провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего."По моим данным, ребенок увлекается пиротехникой. В принципе это достаточно в рамках закона и безопасно. Он изготавливает хлопушки, он этому учится. Он рассказал ребятам в школе о своем увлечении, о том, что он может их изготавливать. Они его подначивали, и он показал", - сказала собеседница агентства.По данным Майоровой, семья, в которой воспитывается ребенок, характеризуется положительно. Сам мальчик, по ее словам, после беседы с правоохранителями был отпущен домой.

https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768959343.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область