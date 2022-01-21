https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768959343.html
На подростка, принесшего пиротехнику в школу, завели дело, сообщил источник
На подростка, принесшего пиротехнику в школу, завели дело, сообщил источник - РИА Новости, 21.01.2022
На подростка, принесшего пиротехнику в школу, завели дело, сообщил источник
Правоохранители в Челябинской области возбудили уголовное дело на школьника, который дома изготавливал фейерверки, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T17:28
2022-01-21T17:28
2022-01-21T17:41
происшествия
челябинская область
сосновский район
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правоохранители в Челябинской области возбудили уголовное дело на школьника, который дома изготавливал фейерверки, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщало ГУМВД России по региону, школьник в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области на территории образовательного учреждения бросил пиротехническое устройство в сугроб, пострадавших нет."Возбуждено уголовное дело по 223.1 статье УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)", - сказал собеседник агентства.Задержанному 15 лет. По предварительной информации, подросток изготавливал самодельные фейерверки, а в дальнейшем запускал их и снимал на видео, добавил источник.
https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768958357.html
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происшествия, челябинская область, сосновский район, россия
17:28 21.01.2022 (обновлено: 17:41 21.01.2022)
На подростка, принесшего пиротехнику в школу, завели дело, сообщил источник
Источник: под Челябинском завели дело на подростка, использовавшего у школы пиротехнику