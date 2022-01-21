https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768958357.html

Под Челябинском обследовали изделие, брошенное подростком в сугроб у школы

Под Челябинском обследовали изделие, брошенное подростком в сугроб у школы - РИА Новости, 21.01.2022

Под Челябинском обследовали изделие, брошенное подростком в сугроб у школы

Изделие, которое школьник в поселке Полетаево Челябинской области бросил в сугроб вблизи школы, обследовано и не представляет опасности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T17:23

2022-01-21T17:23

2022-01-21T18:06

происшествия

челябинская область

сосновский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв – РИА Новости. Изделие, которое школьник в поселке Полетаево Челябинской области бросил в сугроб вблизи школы, обследовано и не представляет опасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.По данным ГУМВД России по региону, в органы внутренних дел Сосновского района поступило сообщение от администрации районной школы о том, что один из учеников использовал пиротехническое изделие на территории образовательного учреждения. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. По прибытии полицейскими установлено, что подросток кинул пиротехническое изделие в сугроб. Никто из учащихся не пострадал. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу. Школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит, уточняется в сообщении."Изделия, которые принес учащийся, обследованы сотрудниками группы разминирования. Установлено, что опасности они не представляют", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что это было пиротехническое изделие.Источник в правоохранительных органах также сообщил, что задержанному 15 лет. По предварительной информации, подросток изготавливал самодельные фейерверки, а в дальнейшем запускал их и снимал на видео, добавил источник.

https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768947482.html

челябинская область

сосновский район

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происшествия, челябинская область, сосновский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)