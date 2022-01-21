https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768947482.html

В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк

В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк - РИА Новости, 21.01.2022

В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк

Школьник в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области принес на территорию образовательного учреждения пиротехническое устройство, сообщила... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T16:42

2022-01-21T16:42

2022-01-21T17:34

челябинск

происшествия

челябинская область

сосновский район

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв — РИА Новости. Школьник в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области принес на территорию образовательного учреждения пиротехническое устройство, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.В ведомстве не уточнили, поджег школьник пиротехнику или нет.Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит.Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пояснили в пресс-службе.По данным источника РИА Новости, подростку 15 лет. По предварительной информации, он изготавливал самодельные фейерверки, а в дальнейшем запускал их и снимал на видео.Как рассказали агентству в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, изделие, которое принес учащийся, обследовали сотрудники группы разминирования и установили, что оно не представляет опасности.По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, подросток учился изготавливать хлопушки, и хотел показать свое увлечение одноклассникам."В принципе это достаточно в рамках закона и безопасно", — добавила она.Омбудсмен также указала, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов мальчика отпустили домой.

https://ria.ru/20220112/sk-1767477459.html

https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768843395.html

челябинск

челябинская область

сосновский район

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челябинск, происшествия, челябинская область, сосновский район