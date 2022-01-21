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В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк
В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк - РИА Новости, 21.01.2022
В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк
Школьник в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области принес на территорию образовательного учреждения пиротехническое устройство, сообщила... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:42
2022-01-21T17:34
челябинск
происшествия
челябинская область
сосновский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв — РИА Новости. Школьник в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области принес на территорию образовательного учреждения пиротехническое устройство, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.В ведомстве не уточнили, поджег школьник пиротехнику или нет.Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит.Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пояснили в пресс-службе.По данным источника РИА Новости, подростку 15 лет. По предварительной информации, он изготавливал самодельные фейерверки, а в дальнейшем запускал их и снимал на видео.Как рассказали агентству в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, изделие, которое принес учащийся, обследовали сотрудники группы разминирования и установили, что оно не представляет опасности.По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, подросток учился изготавливать хлопушки, и хотел показать свое увлечение одноклассникам."В принципе это достаточно в рамках закона и безопасно", — добавила она.Омбудсмен также указала, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов мальчика отпустили домой.
https://ria.ru/20220112/sk-1767477459.html
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челябинск, происшествия, челябинская область, сосновский район
16:42 21.01.2022 (обновлено: 17:34 21.01.2022)
 
В Челябинской области ученик принес в школу самодельный фейерверк

Школьник использовал пиротехническое устройство на территории школы под Челябинском

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 янв — РИА Новости. Школьник в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области принес на территорию образовательного учреждения пиротехническое устройство, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. По прибытии полицейскими установлено, что подросток кинул пиротехническое изделие в сугроб. Никто из учащихся не пострадал. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу", — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, поджег школьник пиротехнику или нет.
Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, пояснили в пресс-службе.
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По данным источника РИА Новости, подростку 15 лет. По предварительной информации, он изготавливал самодельные фейерверки, а в дальнейшем запускал их и снимал на видео.
Как рассказали агентству в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, изделие, которое принес учащийся, обследовали сотрудники группы разминирования и установили, что оно не представляет опасности.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, подросток учился изготавливать хлопушки, и хотел показать свое увлечение одноклассникам.
"В принципе это достаточно в рамках закона и безопасно", — добавила она.
Омбудсмен также указала, что после беседы с сотрудниками правоохранительных органов мальчика отпустили домой.
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