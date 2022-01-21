https://ria.ru/20220121/shkolnik-1768843395.html

В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики

В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики - РИА Новости, 21.01.2022

В Новосибирской области школьник попал в лоб однокласснику из пневматики

Пятиклассник в школе села Ленинское под Новосибирском случайно выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника и попал тому в лоб, проводится... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:06

2022-01-21T08:06

2022-01-21T08:06

происшествия

новосибирская область

новосибирский район

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Пятиклассник в школе села Ленинское под Новосибирском случайно выстрелил из пневматического пистолета в одноклассника и попал тому в лоб, проводится расследование инцидента.По данным ГУМВД по Новосибирской области, сообщение из больницы о получении подростком 2010 года рождения травматического телесного повреждения поступило в полицию 19 января.Также в полицию поступило заявление от законного представителя потерпевшего мальчика. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.В свою очередь, в Минобразования Новосибирской области журналистам сообщили, что инцидент действительно произошел 19 января в Ленинской средней школе №47 Новосибирского района."На уроке физкультуры один из пятиклассников отказался от занятий, и когда все остальные дети пошли на лыжах, выстрелил из пневматического пистолета. Пуля попала в лоб однокласснику. После осмотра врача пострадавшему разрешили посещать образовательное учреждение. В школе проводится педагогическое расследование", — говорится в комментарии.Чрезвычайное происшествие в пятницу рассматривается на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района.

https://ria.ru/20220112/sk-1767477459.html

https://ria.ru/20211219/poschechina-1764425164.html

новосибирская область

новосибирский район

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, новосибирский район, новосибирск