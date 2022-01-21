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Россия не позволит США заболтать тему безопасности, считает сенатор
Россия не позволит США заболтать тему безопасности, считает сенатор - РИА Новости, 21.01.2022
Россия не позволит США заболтать тему безопасности, считает сенатор
Россия не позволит американцам "забалтывать" предложенные ею инициативы по гарантиям безопасности, уводить в сторону, по итогам полученных от США решений... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:20
2022-01-21T14:20
япония
москва
владимир джабаров
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия не позволит американцам "забалтывать" предложенные ею инициативы по гарантиям безопасности, уводить в сторону, по итогам полученных от США решений дальнейшие шаги определит президент РФ, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.В пятницу в Женеве проходят переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров выразил надежду, что эти переговоры помогут Вашингтону подготовить конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.Отвечая на вопрос ведущего на телеканале "Россия 24", не постараются ли США перевести тему безопасности в продолжительный диалог, как это сейчас происходит в отношениях между Россией и Японией по теме Курил, Джабаров отметил: "Я думаю, здесь такой вариант не пройдет".Он подчеркнул, что президент РФ с самого начала сказал, что Москва забалтывать эту тему не позволит, "таймер уже включен, мы отсчитываем минуту за минутой"."И если США попытаются увести нас в сторону, попытаются нас запутать, у них ничего не получится", - уверен Джабаров.По его мнению, после соответствующих докладов, ответов, которые получит российская сторона, устных или письменных, будет произведен их анализ с привлечением высшего военного и политического руководства."Окончательные решения по нашим дальнейшим шагам будет принимать президент РФ", - заключил политик.
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япония, москва, владимир джабаров, энтони блинкен, россия
14:20 21.01.2022
 
Россия не позволит США заболтать тему безопасности, считает сенатор

Сенатор Джабаров: Россия не позволит США заболтать инициативы по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия не позволит американцам "забалтывать" предложенные ею инициативы по гарантиям безопасности, уводить в сторону, по итогам полученных от США решений дальнейшие шаги определит президент РФ, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В пятницу в Женеве проходят переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров выразил надежду, что эти переговоры помогут Вашингтону подготовить конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности.
Член конституционного комитета Совфеда России Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 16:00
США не реализуют предложенные санкции против России, считает сенатор
Отвечая на вопрос ведущего на телеканале "Россия 24", не постараются ли США перевести тему безопасности в продолжительный диалог, как это сейчас происходит в отношениях между Россией и Японией по теме Курил, Джабаров отметил: "Я думаю, здесь такой вариант не пройдет".
Он подчеркнул, что президент РФ с самого начала сказал, что Москва забалтывать эту тему не позволит, "таймер уже включен, мы отсчитываем минуту за минутой".
"И если США попытаются увести нас в сторону, попытаются нас запутать, у них ничего не получится", - уверен Джабаров.
По его мнению, после соответствующих докладов, ответов, которые получит российская сторона, устных или письменных, будет произведен их анализ с привлечением высшего военного и политического руководства.
"Окончательные решения по нашим дальнейшим шагам будет принимать президент РФ", - заключил политик.
 
ЯпонияМоскваВладимир ДжабаровЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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