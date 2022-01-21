11:33 21.01.2022 (обновлено: 11:52 21.01.2022)
Политика сдерживания России и Китая не имеет хороших перспектив, заявил МИД
МИД: США пора понять, что политика сдерживания России и Китая не имеет хороших перспектив
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вашингтону пора понять, что политика сдерживания Москвы и Пекина не имеет хороших перспектив для США, заявили в МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. В МИД добавили, что нельзя забывать и о наличии устойчивого общественного консенсуса в России и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины двустороннего сотрудничества.
"Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика "двойного сдерживания" Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
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