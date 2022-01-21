https://ria.ru/20220121/sderzhivanie-1768871931.html

Политика сдерживания России и Китая не имеет хороших перспектив, заявил МИД

Политика сдерживания России и Китая не имеет хороших перспектив, заявил МИД - РИА Новости, 21.01.2022

Политика сдерживания России и Китая не имеет хороших перспектив, заявил МИД

Вашингтону пора понять, что политика сдерживания Москвы и Пекина не имеет хороших перспектив для США, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:33

2022-01-21T11:33

2022-01-21T11:52

сша

россия

в мире

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764922805_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_32f13fea814ba1182072d5fa8b216cce.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вашингтону пора понять, что политика сдерживания Москвы и Пекина не имеет хороших перспектив для США, заявили в МИД РФ.Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, российско-китайское стратегическое партнерство развивается в контексте объективной исторической логики с учетом имеющегося у двух государств огромного совокупного потенциала. В МИД добавили, что нельзя забывать и о наличии устойчивого общественного консенсуса в России и Китае по вопросу перспектив, масштабов и глубины двустороннего сотрудничества."Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика "двойного сдерживания" Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США. Куда большую пользу и себе, и всему миру американцы принесут, если откажутся от аррогантной заявки на глобальное доминирование и приступят к равноправному честному диалогу с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками, нацеленному на поиск сбалансированных решений актуальных проблем международной безопасности и развития. Мы к такой работе готовы", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)