https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768996311.html

Глава МИД Чехии заявил о готовности поддержать санкции против России

Глава МИД Чехии заявил о готовности поддержать санкции против России - РИА Новости, 21.01.2022

Глава МИД Чехии заявил о готовности поддержать санкции против России

Чехия готова поддержать возможные новые санкции против РФ, но одновременно выступает за то, чтобы остались открытыми коммуникационные каналы с РФ, заявил в... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:43

2022-01-21T20:43

2022-01-21T20:43

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обсе

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Чехия готова поддержать возможные новые санкции против РФ, но одновременно выступает за то, чтобы остались открытыми коммуникационные каналы с РФ, заявил в пятницу вечером на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский."Мы готовы поддержать (возможные новые) санкции в отношении РФ. Дебаты об этом идут и мы в них активно участвуем. Одновременно хочу сказать, что должны оставаться открытыми коммуникационные каналы (с РФ), должны идти далее переговоры в Совете НАТО-Россия, ОБСЕ", - сказал Липавский.При этом, по мнению министра, со стороны РФ хотелось бы видеть деэскалацию нынешней напряженной ситуации."Мы также активно ищем возможности для поддержки Украины. В частности, минобороны Чехии предложит на следующем заседании кабмина (26 января) направить на Украину в качестве дара артиллерийские снаряды (калибром 152 миллиметра). Мы рассматриваем и другие возможности (для помощи Украине), но не обо всем можно сообщать заранее. В любом случае, ситуация вокруг Украины активно обсуждается на заседаниях правительства", - добавил Липавский.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768757563.html

https://ria.ru/20220119/krym-1768589281.html

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в мире, киев, чехия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, обсе, россия