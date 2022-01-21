Пелоси назвала работу над санкциями против России приоритетом конгресса США
Спикер палаты представителей Пелоси назвала работу над санкциями против России приоритетом
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала работу над законопроектом о санкциях против России, включая руководство страны, и поддержке Украины одним из приоритетов для конгрессменов.
Несколько подобных инициатив циркулируют в обеих палатах конгресса на фоне возросшей напряженности на востоке Европы.
"Мы остаемся лазерно сфокусированы на обеспечении потребностей американского народа в условиях пандемии и в то же время занимаемся многими другими критически значимыми приоритетами нашей нации", - говорится в заявлении Пелоси.
В их числе она назвала работу, которую ведет международный комитет палаты над законопроектом, "связанным с Украиной".
"Этот билль носит комплексный характер и санкционирует мощные санкции против российских правительственных чиновников, финансовых институтов и транзакций, увеличивает иностранное военное финансирование... Украины и расширяет ассигнования на деятельность Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода"*, - сказала Пелоси.
Представители демократов, которые контролируют обе палаты, выступают за применение санкций против России в случае вторжения на Украину тогда, как республиканская оппозиция призывает действовать превентивно и немедленно вводить рестрикции, в том числе в отношении российского экспортного газопровода "Северный поток — 2".
В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое <…> может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.