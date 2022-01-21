https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768971346.html

Пелоси назвала работу над санкциями против России приоритетом конгресса США

Пелоси назвала работу над санкциями против России приоритетом конгресса США - РИА Новости, 21.01.2022

Пелоси назвала работу над санкциями против России приоритетом конгресса США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала работу над законопроектом о санкциях против России, включая руководство страны, и поддержке Украины одним... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T18:13

2022-01-21T18:13

2022-01-21T18:13

в мире

киев

сша

нато

северный поток — 2

нэнси пелоси

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573794381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_498328fee4c2a15b693f4f5f33dd6d8e.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала работу над законопроектом о санкциях против России, включая руководство страны, и поддержке Украины одним из приоритетов для конгрессменов.Несколько подобных инициатив циркулируют в обеих палатах конгресса на фоне возросшей напряженности на востоке Европы."Мы остаемся лазерно сфокусированы на обеспечении потребностей американского народа в условиях пандемии и в то же время занимаемся многими другими критически значимыми приоритетами нашей нации", - говорится в заявлении Пелоси.В их числе она назвала работу, которую ведет международный комитет палаты над законопроектом, "связанным с Украиной"."Этот билль носит комплексный характер и санкционирует мощные санкции против российских правительственных чиновников, финансовых институтов и транзакций, увеличивает иностранное военное финансирование... Украины и расширяет ассигнования на деятельность Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода"*, - сказала Пелоси.Представители демократов, которые контролируют обе палаты, выступают за применение санкций против России в случае вторжения на Украину тогда, как республиканская оппозиция призывает действовать превентивно и немедленно вводить рестрикции, в том числе в отношении российского экспортного газопровода "Северный поток — 2".В Москве неоднократно заявляли, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе, а также отмечали наращивание украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и стягивание военной техники стран НАТО к российским границам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отмечал, что заявления с угрозами в адрес России со стороны Запада не способствуют разрядке в Европе и "могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое <…> может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.

https://ria.ru/20220121/polyaki-1768942148.html

https://ria.ru/20220119/krym-1768589281.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, нато, северный поток — 2, нэнси пелоси, россия