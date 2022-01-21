https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768951101.html
Источник сообщил об отсутствии у ЕС согласованных санкций против России
Источник сообщил об отсутствии у ЕС согласованных санкций против России - РИА Новости, 21.01.2022
Источник сообщил об отсутствии у ЕС согласованных санкций против России
В ЕС нет единого согласованного пакета санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, обсуждают различные варианты внутри ЕК,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T16:55
2022-01-21T16:55
2022-01-21T17:05
еврокомиссия
россия
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украина
киев
нато
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв – РИА Новости. В ЕС нет единого согласованного пакета санкций против России на случай обострения ситуации вокруг Украины, обсуждают различные варианты внутри ЕК, внешнеполитической службы и между странами-членами, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768802177.html
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еврокомиссия, россия, в мире, украина, киев, нато
16:55 21.01.2022 (обновлено: 17:05 21.01.2022)
Источник сообщил об отсутствии у ЕС согласованных санкций против России
Источник: в ЕС отсутствует согласованный пакет санкций против России