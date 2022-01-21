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Премьер Словакии осудил вице-премьера за критику санкций против России

Премьер Словакии осудил вице-премьера за критику санкций против России - РИА Новости, 21.01.2022

Премьер Словакии осудил вице-премьера за критику санкций против России

Премьер Словакии Эдуард Хегер выступил с официальным заявлением на сайте газеты Pravda в отношении вице-премьера своего кабмина и главы минэкономики Рихарда... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:35

2022-01-21T15:35

2022-01-21T15:36

в мире

украина

словакия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

россия

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Премьер Словакии Эдуард Хегер выступил с официальным заявлением на сайте газеты Pravda в отношении вице-премьера своего кабмина и главы минэкономики Рихарда Сулика, который два дня назад заявил о том, что "санкции в отношении РФ приносят только вред, а россияне Крым в любом случае не вернут".В среду Сулик заявил журналистам братиславской газеты Pravda о том, что некоторые словацкие экспортеры пострадали от санкций в отношении РФ и что "санкции таким образом приносят только вред, а россияне Крым (Украине) в любом случае не вернут". Поэтому, подчеркнул Сулик, необходимо смотреть вперед и развивать отношения с Россией."Словакия еще при правительстве премьера Роберта Фицо присоединилась к странам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции в отношении РФ. Это официальная линия внешней политики Словакии, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов кабмина", - говорится в заявлении премьера Хегера, опубликованном в пятницу на сайте газеты Pravda.Одновременно премьер заверил украинскую сторону в том, что словацкое правительство не будет предпринимать в политической или экономической сфере никакие усилия, "которые оправдывали бы грубое нарушение международного права и разбивали бы коалицию стран, осуждающих действия РФ".По словам премьера, он ожидает, что глава МИД республики Иван Корчок предпримет усилия для решения возникшей ситуации с вице-премьером Суликом. При этом Корчок вызвинут на пост главы МИД от партии "Свобода и солидарность", которую возглавляет Сулик.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768630158.html

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в мире, украина, словакия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, россия