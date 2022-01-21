15:35 21.01.2022 (обновлено: 15:36 21.01.2022)
Премьер Словакии осудил вице-премьера за критику санкций против России
Премьер Словакии Хегер осудил вице-премьера Сулика за слова о вреде антироссийских санкций
Флаги России и ЕС. Архивное фото
ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Премьер Словакии Эдуард Хегер выступил с официальным заявлением на сайте газеты Pravda в отношении вице-премьера своего кабмина и главы минэкономики Рихарда Сулика, который два дня назад заявил о том, что "санкции в отношении РФ приносят только вред, а россияне Крым в любом случае не вернут".
В среду Сулик заявил журналистам братиславской газеты Pravda о том, что некоторые словацкие экспортеры пострадали от санкций в отношении РФ и что "санкции таким образом приносят только вред, а россияне Крым (Украине) в любом случае не вернут". Поэтому, подчеркнул Сулик, необходимо смотреть вперед и развивать отношения с Россией.
"Словакия еще при правительстве премьера Роберта Фицо присоединилась к странам, которые осудили аннексию Крыма и ввели санкции в отношении РФ. Это официальная линия внешней политики Словакии, в которой ничего не изменилось и которая является обязательной для членов кабмина", - говорится в заявлении премьера Хегера, опубликованном в пятницу на сайте газеты Pravda.
Одновременно премьер заверил украинскую сторону в том, что словацкое правительство не будет предпринимать в политической или экономической сфере никакие усилия, "которые оправдывали бы грубое нарушение международного права и разбивали бы коалицию стран, осуждающих действия РФ".
По словам премьера, он ожидает, что глава МИД республики Иван Корчок предпримет усилия для решения возникшей ситуации с вице-премьером Суликом. При этом Корчок вызвинут на пост главы МИД от партии "Свобода и солидарность", которую возглавляет Сулик.