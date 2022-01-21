https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768886079.html

В Кремле отреагировали на новый проект антироссийских санкций США

В Кремле отреагировали на новый проект антироссийских санкций США - РИА Новости, 21.01.2022

В Кремле отреагировали на новый проект антироссийских санкций США

Американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов, нецелесообразно каждое подобное "упражнение" комментировать,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:39

2022-01-21T12:39

2022-01-21T12:39

сша

дмитрий песков

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американские законодатели упражняются кто во что горазд, предлагая много абсурдных законопроектов, нецелесообразно каждое подобное "упражнение" комментировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Законодатели американские упражняются кто во что горазд. Чем больше подобных проектов абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам - тем больше они девальвируются, эти идеи. Уже считаем нецелесообразным каждое подобное упражнение комментировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос журналистов о предложениях некоторых конгрессменов США о введении санкций против высокопоставленных российских чиновников.Ранее, согласно информации на сайте конгресса США, республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России. При этом газета Washington Post писала, что в проекте упоминаются лично президент России, члены кабмина РФ, главы федеральных служб, руководители администрации президента РФ, глава ЦИК, ряд бизнесменов, медиаменеджеров и журналистов.

https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768838636.html

сша

россия

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сша, дмитрий песков, санкции в отношении россии, россия