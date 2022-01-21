https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768874066.html

Телеведущий Соловьев прокомментировал новый проект антироссийских санкций

Телеведущий Соловьев прокомментировал новый проект антироссийских санкций - РИА Новости, 21.01.2022

Телеведущий Соловьев прокомментировал новый проект антироссийских санкций

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что благодарен "за доверие" после включения его имени в проект санкций США в отношении России, а сам список... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:43

2022-01-21T11:43

2022-01-21T11:43

сша

санкции в отношении россии

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил РИА Новости, что благодарен "за доверие" после включения его имени в проект санкций США в отношении России, а сам список назвал "удивительным" - в нем, по его мнению, можно увидеть имена всех россиян, санкции предлагается наложить на каждого гражданина.Ранее, согласно информации на сайте конгресса США, республиканец Джим Бэнкс представил новый проект ограничительных мер в отношении России. При этом газета Washington Post писала, что в проекте упоминаются лично президент России, члены кабмина РФ, главы федеральных служб, руководители администрации президента РФ, глава ЦИК, ряд бизнесменов, медиаменеджеров и журналистов, включая Соловьева."Там и ваше имя есть, потому что в этих санкциях предложили объявить Россию спонсором терроризма и, исходя из этого, это на всех россиян накладываются санкции. Так что список такой, я бы сказал, удивительный. Конечно, спасибо за доверие, там много людей, которые занимают высокие государственные должности, большие менеджеры. И тихо, скромно: "Соловьев", надпись: "Медиаперсона", - сказал Соловьев, по словам которого "было бы точнее и соответствовало действительности", если бы в подписи указывалось, что он "личный враг" Алексея Навального.По мнению телеведущего, очевидно, что его имя присутствует в подобных списках "по личной просьбе" отбывающего в настоящее время тюремный срок блогера, у которого с ним "принципиальное расхождение"."Если говорить в общем о всех этих санкциях, то в том виде, в котором сейчас это предложено, конечно, сейчас не пройдет", - считает Соловьев, оговариваясь, что в части отношений стран подобные предложения "уже скорее похожи на объявление войны, и, конечно, полный разрыв дипломатических отношений".

https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768838636.html

сша

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сша, санкции в отношении россии, владимир соловьев (телеведущий), россия