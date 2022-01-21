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Европа умоляет США не вводить новые санкции против России
В США рассказали о консультациях с союзниками по антироссийским санкциям - РИА Новости, 21.01.2022
Европа умоляет США не вводить новые санкции против России
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в эфире CNBC, что Соединенные Штаты консультируются с европейскими союзниками по поводу их опасений в случае ввода... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T05:00
2022-01-21T05:01
в мире
украина
сша
джанет йеллен
санкции в отношении россии
министерство финансов сша
россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в эфире CNBC, что Соединенные Штаты консультируются с европейскими союзниками по поводу их опасений в случае ввода санкций против России.Она также напомнила, что президент США Джо Байден грозил применить "суровые" санкции в отношении Москвы. Йеллен добавила, что разрабатываемые совместно с союзниками ограничения станут "ощутимыми" для российской экономики.Накануне Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, заявил, что Вашингтон готов принять новый пакет ограничений против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди возможных шагов он назвал запрет российским банкам проводить операции в долларах и отключение от SWIFT.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
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в мире, украина, сша, джанет йеллен, санкции в отношении россии, министерство финансов сша, россия
05:00 21.01.2022 (обновлено: 05:01 21.01.2022)
 
В США рассказали о консультациях с союзниками по антироссийским санкциям

Глава Минфина США Йеллен: Вашингтон учтет озабоченности Европы по санкциям против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в эфире CNBC, что Соединенные Штаты консультируются с европейскими союзниками по поводу их опасений в случае ввода санкций против России.
"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками. — Прим. ред.), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа (России. — Прим. ред.)",— заявила Йеллен.
Она также напомнила, что президент США Джо Байден грозил применить "суровые" санкции в отношении Москвы. Йеллен добавила, что разрабатываемые совместно с союзниками ограничения станут "ощутимыми" для российской экономики.
Накануне Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, заявил, что Вашингтон готов принять новый пакет ограничений против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди возможных шагов он назвал запрет российским банкам проводить операции в долларах и отключение от SWIFT.
Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.
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Вчера, 23:53
СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
 
В миреУкраинаСШАДжанет ЙелленСанкции в отношении РоссииМинистерство финансов СШАРоссия
 
 
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