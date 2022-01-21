https://ria.ru/20220121/sanktsii-1768838636.html

Европа умоляет США не вводить новые санкции против России

В США рассказали о консультациях с союзниками по антироссийским санкциям - РИА Новости, 21.01.2022

Европа умоляет США не вводить новые санкции против России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в эфире CNBC, что Соединенные Штаты консультируются с европейскими союзниками по поводу их опасений в случае ввода... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T05:00

2022-01-21T05:00

2022-01-21T05:01

в мире

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джанет йеллен

санкции в отношении россии

министерство финансов сша

россия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в эфире CNBC, что Соединенные Штаты консультируются с европейскими союзниками по поводу их опасений в случае ввода санкций против России.Она также напомнила, что президент США Джо Байден грозил применить "суровые" санкции в отношении Москвы. Йеллен добавила, что разрабатываемые совместно с союзниками ограничения станут "ощутимыми" для российской экономики.Накануне Байден во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, заявил, что Вашингтон готов принять новый пакет ограничений против Москвы в случае обострения ситуации вокруг Украины. Среди возможных шагов он назвал запрет российским банкам проводить операции в долларах и отключение от SWIFT.Западные политики и киевские власти в последние месяцы утверждают, что Россия якобы "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220120/senat-1768829272.html

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