https://ria.ru/20220121/sandu-1769007516.html

Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР

Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР - РИА Новости, 21.01.2022

Санду считает, что Россия мешала Молдавии обрести независимость от СССР

Молдавский президент Майя Санду утверждает, что Россия направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР. РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T23:17

2022-01-21T23:17

2022-01-21T23:20

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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Молдавский президент Майя Санду утверждает, что Россия направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР.В этом году исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности."Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимы от СССР, пытались остановить этот процесс", - заявила Санду в интервью румынскому телеканала Pro TV.На уточняющий вопрос журналиста, кого именно президент имеет виду под некими "силами", она отметила: "Всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей для этих действий против Молдавии".Ранее Санду в интервью изданию "Европейская правда" заявила, для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские миротворцы. Занимавший тогда пост действующего президента Молдавии Игорь Додон назвал данное заявление серьезной ошибкой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает это заявление как подрыв процесса урегулирования в регионе.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20211213/moldaviya-1763481951.html

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в мире, москва, игорь додон, мария захарова, майя санду, россия