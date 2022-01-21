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https://ria.ru/20220121/sandu-1769006238.html
Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных - РИА Новости, 21.01.2022
Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики следят за ситуацией в Приднестровье и не видят причин опасаться каких-либо угроз со сторона... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T22:53
2022-01-21T22:54
в мире
молдавия
майя санду
россия
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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики следят за ситуацией в Приднестровье и не видят причин опасаться каких-либо угроз со сторона российских военных.Румынский журналист попросил президента Молдавии прокомментировать информацию, появившуюся в украинской и западной прессе, о возможном имитировании провокаций в адрес российских солдат в Донбассе и в Приднестровье."Наши организации следят за ситуацией, в том числе в Приднестровском регионе. Ничего нового в поведении российских военных в Приднестровье нет, они ведут себя также как все прежние годы. Мы внимательно следим за ситуацию, нет никаких моментов для опасений, не замечено ничего особенного, хотя это не значит, что ситуация не изменится", - заявила Санду в эфире румынского телеканала Pro TV.Она отметила, что единственной угрозой можно считать сам факт нахождения российских военных на территории Приднестровья, поскольку это противоречит нейтральному статусу Молдавии. Санду добавила, что вопрос вывода российских военных и уничтожения оружия со складов Приднестровья постоянно обсуждается в рамках двусторонних отношений с Россией.В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220121/sandu-1769004729.html
https://ria.ru/20211101/predatelstvo-1757135853.html
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в мире, молдавия, майя санду, россия
22:53 21.01.2022 (обновлено: 22:54 21.01.2022)
 
Президент Молдавии не увидела причин для опасения российских военных

Глава Молдавии Санду не увидела причин для опасения российских военных в ПМР

© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Мирослав Ротарь
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Президент Молдавии Майя Санду
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КИШИНЕВ, 21 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти республики следят за ситуацией в Приднестровье и не видят причин опасаться каких-либо угроз со сторона российских военных.
Румынский журналист попросил президента Молдавии прокомментировать информацию, появившуюся в украинской и западной прессе, о возможном имитировании провокаций в адрес российских солдат в Донбассе и в Приднестровье.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
22:36
Президент Молдавии заявила о проблеме с выводов российских военных
"Наши организации следят за ситуацией, в том числе в Приднестровском регионе. Ничего нового в поведении российских военных в Приднестровье нет, они ведут себя также как все прежние годы. Мы внимательно следим за ситуацию, нет никаких моментов для опасений, не замечено ничего особенного, хотя это не значит, что ситуация не изменится", - заявила Санду в эфире румынского телеканала Pro TV.
Она отметила, что единственной угрозой можно считать сам факт нахождения российских военных на территории Приднестровья, поскольку это противоречит нейтральному статусу Молдавии. Санду добавила, что вопрос вывода российских военных и уничтожения оружия со складов Приднестровья постоянно обсуждается в рамках двусторонних отношений с Россией.
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 01:44
На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
 
В миреМолдавияМайя СандуРоссия
 
 
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