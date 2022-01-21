https://ria.ru/20220121/sammit-1768975294.html
Президент Швейцарии заявил о готовности принять новый саммит Россия — США
Президент Швейцарии заявил о готовности принять новый саммит Россия — США - РИА Новости, 21.01.2022
Президент Швейцарии заявил о готовности принять новый саммит Россия — США
Швейцария готова принять у себя новый саммит Россия-США для поиска решений на благо мира и стабильности, заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, который... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T18:30
2022-01-21T18:30
2022-01-21T18:49
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости. Швейцария готова принять у себя новый саммит Россия-США для поиска решений на благо мира и стабильности, заявил президент Швейцарии Игнацио Кассис, который также занимает должность МИД страны.Кассис в пятницу провел встречи по отдельности с главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеным по итогам их переговоров в Женеве."Да. Швейцария всегда готова принять у себя диалог между двумя державами для поиска решений на благо мира и стабильности", - сказал он.
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в мире, швейцария, сша, женева (город), россия
18:30 21.01.2022 (обновлено: 18:49 21.01.2022)
Президент Швейцарии заявил о готовности принять новый саммит Россия — США
Президент Швейцарии Кассис заявил о готовности принять новый саммит Россия — США