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Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки"
Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки" - РИА Новости, 21.01.2022
Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки"
Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке". Что это такое и как избежать подобного состояния, рассказала в интервью... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T04:15
2022-01-21T04:15
общество
питание
еда
здоровье
сахар
россия
анна мелехина
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке". Что это такое и как избежать подобного состояния, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.Сладости портят фигуру — это общеизвестный факт. Неудивительно, что отказ от сахара и содержащих его продуктов рассматривается многими людьми как лучший способ избавиться от лишних килограммов. Но если внезапно и без предварительной подготовки исключить сладости из своего рациона, то это может привести к неприятным последствиям, считает Мелехина.Привыкшие к сахару люди, воздерживаясь от его употребления, могут ощущать нехватку энергии и сильный дискомфорт, напоминающий ломку, пояснила она.Возникающий при отказе от сахара недостаток углеводов нужно компенсировать, продолжила она. По словам Мелехиной, сначала следует обеспечить организм необходимыми ему веществами, и только потом что-то у него "отнимать". Чтобы избежать дискомфорта, можно заменить сладости в своем меню продуктами, которые содержат сложные углеводы, советует диетолог."Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача — при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара", — поделилась опытом Мелехина.Она назвала продукты, которые помогут избежать "сахарной ломки" тем людям, которые собираются исключить сладости из своего рациона."Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно", — заключила Мелехина.
https://rsport.ria.ru/20220108/sladosti-1766909480.html
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общество, питание, еда, здоровье, сахар, россия, анна мелехина
04:15 21.01.2022
 
Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки"

Диетолог Мелехина: отказываясь от сахара, нужно увеличить количество сложных углеводов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке". Что это такое и как избежать подобного состояния, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.
Сладости портят фигуру — это общеизвестный факт. Неудивительно, что отказ от сахара и содержащих его продуктов рассматривается многими людьми как лучший способ избавиться от лишних килограммов. Но если внезапно и без предварительной подготовки исключить сладости из своего рациона, то это может привести к неприятным последствиям, считает Мелехина.
Привыкшие к сахару люди, воздерживаясь от его употребления, могут ощущать нехватку энергии и сильный дискомфорт, напоминающий ломку, пояснила она.
"Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии", — уточнила диетолог.
Возникающий при отказе от сахара недостаток углеводов нужно компенсировать, продолжила она. По словам Мелехиной, сначала следует обеспечить организм необходимыми ему веществами, и только потом что-то у него "отнимать". Чтобы избежать дискомфорта, можно заменить сладости в своем меню продуктами, которые содержат сложные углеводы, советует диетолог.
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"Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача — при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара", — поделилась опытом Мелехина.
Она назвала продукты, которые помогут избежать "сахарной ломки" тем людям, которые собираются исключить сладости из своего рациона.
"Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно", — заключила Мелехина.
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