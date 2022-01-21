https://ria.ru/20220121/sakhar-1768830585.html

Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки"

Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки" - РИА Новости, 21.01.2022

Диетолог рассказала, как избежать "сахарной ломки"

Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке". Что это такое и как избежать подобного состояния, рассказала в интервью... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T04:15

2022-01-21T04:15

2022-01-21T04:15

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питание

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здоровье

сахар

россия

анна мелехина

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Полный отказ от сладких продуктов ради снижения веса может привести к "сахарной ломке". Что это такое и как избежать подобного состояния, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина.Сладости портят фигуру — это общеизвестный факт. Неудивительно, что отказ от сахара и содержащих его продуктов рассматривается многими людьми как лучший способ избавиться от лишних килограммов. Но если внезапно и без предварительной подготовки исключить сладости из своего рациона, то это может привести к неприятным последствиям, считает Мелехина.Привыкшие к сахару люди, воздерживаясь от его употребления, могут ощущать нехватку энергии и сильный дискомфорт, напоминающий ломку, пояснила она.Возникающий при отказе от сахара недостаток углеводов нужно компенсировать, продолжила она. По словам Мелехиной, сначала следует обеспечить организм необходимыми ему веществами, и только потом что-то у него "отнимать". Чтобы избежать дискомфорта, можно заменить сладости в своем меню продуктами, которые содержат сложные углеводы, советует диетолог."Если просто убрать сахар и ничего не добавить взамен, то будет дефицит углеводов и дефицит энергии. Наша задача — при сокращении сахара увеличить потребление других углеводов. Я обычно со своими пациентами начинаю с увеличения сложных углеводов, а не с сокращения сахара", — поделилась опытом Мелехина.Она назвала продукты, которые помогут избежать "сахарной ломки" тем людям, которые собираются исключить сладости из своего рациона."Человек разрешает себе есть хлеб, макароны, рис и картошку, что приводит к снижению физиологической потребности в сахаре, и он чувствует себя комфортно", — заключила Мелехина.

https://rsport.ria.ru/20220108/sladosti-1766909480.html

https://ria.ru/20211128/dieta-1761055364.html

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общество, питание, еда, здоровье, сахар, россия, анна мелехина