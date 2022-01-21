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Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока
Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока - РИА Новости, 21.01.2022
Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока
Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы,... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T08:24
2022-01-21T08:56
безопасность
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
дальний восток
россия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"."Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что подразделения ПВО будут добираться до незнакомых полигонов Республики Беларусь комбинированным способом - как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом. На местах выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.Проверка пройдет в два этапа. В ходе первого до 9 февраля пройдёт передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768455551.html
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353
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Ракетные системы ПВО С-400 погрузили на поезд на Дальнем Востоке
Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока.
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безопасность, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф», дальний восток, россия
08:24 21.01.2022 (обновлено: 08:56 21.01.2022)
 
Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока

Два дивизиона С-400 готовы к отправке в Белоруссию из Хабаровского края

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
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"Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что подразделения ПВО будут добираться до незнакомых полигонов Республики Беларусь комбинированным способом - как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом. На местах выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
Проверка пройдет в два этапа. В ходе первого до 9 февраля пройдёт передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.
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В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".
Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.
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БезопасностьБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)С-400 «Триумф»Дальний ВостокРоссия
 
 
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