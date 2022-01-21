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Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока

Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока - РИА Новости, 21.01.2022

Два дивизиона С-400 отправляются в Белоруссию с Дальнего Востока

Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T08:24

2022-01-21T08:24

2022-01-21T08:56

безопасность

белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

с-400 «триумф»

дальний восток

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"."Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы", - говорится в сообщении военного ведомства.Отмечается, что подразделения ПВО будут добираться до незнакомых полигонов Республики Беларусь комбинированным способом - как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом. На местах выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.Проверка пройдет в два этапа. В ходе первого до 9 февраля пройдёт передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022", в рамках которого военные отработают пресечение и отражение внешней агрессии, а также противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768455551.html

https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768332710.html

https://ria.ru/20220118/minsk-1768329067.html

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Ракетные системы ПВО С-400 погрузили на поезд на Дальнем Востоке Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока. 2022-01-21T08:24 true PT1M29S

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безопасность, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф», дальний восток, россия