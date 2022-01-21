https://ria.ru/20220121/rynok-1768999886.html

Встреча в Женеве приостановила панику на фондовом рынке, считает эксперт

Встреча в Женеве приостановила панику на фондовом рынке, считает эксперт - РИА Новости, 21.01.2022

Встреча в Женеве приостановила панику на фондовом рынке, считает эксперт

Встреча главы МИД Сергея Лаврова и Энтони Блинкена оказалась не такой плохой, какой могла быть, она не подарила надежду, но дала проблеск умеренного оптимизма,... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:23

2022-01-21T21:23

2022-01-21T21:23

экономика

сша

московская биржа

сергей лавров

энтони блинкен

российский фондовый рынок

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Встреча главы МИД Сергея Лаврова и Энтони Блинкена оказалась не такой плохой, какой могла быть, она не подарила надежду, но дала проблеск умеренного оптимизма, приостановила панику на российском фондовом рынке, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США."Встреча глав внешнеполитических ведомств в Женеве оказалась не такой плохой, какой могла быть. Ее главный итог - диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжается. Дипломатический процесс идет. Она, конечно, не подарила надежду, но дала проблеск умеренного оптимизма, приостановила панику российского фондового рынка",- сказал Тимофеев.По его словам, если раньше американцы отмахивались от предоставления российской стороне письменных ответов, то на сей раз они заявили, что на следующей неделе их передадут. "Трудно ожидать того, что в их письме будут утвердительные ответы по всем вопросам, но точка зрения Москвы услышана, и это говорит о том, что продвижение к компромиссным вариантам возможно. Оно не гарантировано, но возможно",- подчеркнул Тимофеев.Положительным итогом завершившейся встречи в Женеве программный директор РСМД назвал ее влияние на фондовый рынок России и на зарубежных инвесторов. "Новости о перспективах войны, санкциях негативно влияют на бизнес. Под таким давлением его лихорадит. Неудивительно, что всю неделю наши фондовые рынки падали. Хотя пока не виден их значительный рост, но паники среди деловых людей явно стало меньше", - заключил Тимофеев.На фоне подведения итогов переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США, по данным Московской биржи, рубль усиливал рост к доллару и компенсировал снижение к евро. Однако вечером стал вновь ослабевать. Российский рынок акций замедлял снижение до 1% по итогам переговоров Лаврова и Блинкена, однако по итогам основных торгов пятницы упал более чем на 2%, а по итогам всей недели – на 4,4%.

https://ria.ru/20220121/peregovory-1768984458.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

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экономика, сша, московская биржа, сергей лавров, энтони блинкен, российский фондовый рынок, россия