15:32 21.01.2022 (обновлено: 16:38 21.01.2022)
Российский рынок акций замедлил падение по итогам переговоров в Женеве
Российский рынок акций замедлил падение по итогам переговоров Лаврова и Блинкена
Логотип Московской биржи
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский рынок акций сократил дневные потери и снижается примерно на 1% по итогам переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 16.15 мск снижается на 1,11%, до 3477,11 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,34%, до 1431,21 пункта.
США дадут ответ на предложения РФ в области безопасности, изложат собственные обеспокоенности на следующей неделе в письменном виде, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В течение дня российский рынок акций терял более 3%, индекс Мосбиржи приближался к 3400 пунктам.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 13 копеек, до 76,55 рубля, курс евро - растёт на 15 копеек, до 86,86 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,38%, до 87,16 доллара за баррель.
Динамику значительно хуже рынка демонстрируют акции девелоперов - ПИКа (-6,21%) и ЛСР (-4,14%).
Также в лидерах падения котировок расписки VK (-3,64%), бумаги "Детского мира" (-2,82%) и "Ренессанс страхования" (-5,65%).
В лидерах роста - акции "Газпрома" (+2,23%), "Магнита" (+2,17%) и Московской биржи (+2,15%).
"К вечеру снижение российского рынка немного сократилось, но говорить о переломе пока рано. Обещание американской стороны дать письменный ответ на требования РФ уже на следующей неделе пока ничего не означают и не меняют ситуацию... Поэтому поводов для бурного оптимизма на рынке нет, хотя и усиленные продажи также не имеют оснований", – считает Андрей Кочетков из "Открытие инвестиции".
"Инвесторы по-прежнему занимают осторожную и выжидательную позицию. Полагаем, что нервозность на рынке может сохраниться до конца дня. Полагаем, что индекс Мосбиржи до конца дня сможет удержать текущие уровни, закрывшись в середине диапазона 3400-3500 пунктов", - считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.
Кочетков же ожидает, что на финальном отрезке торгов российский рынок будет больше оглядываться на динамику американских акций, а завершит день в диапазоне около 3470-3500 пунктов по индексу Мосбиржи.
Повышенной волатильности и смешанной динамики можно ждать и на следующей неделе, которая также будет определяться в первую очередь внешнеполитическими факторами, а также другим внешним фоном, таким как динамика цен на энергоносители, в свою очередь полагает Евгений Линчик из компании "Сбер управление активами".