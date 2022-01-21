https://ria.ru/20220121/ryabkov-1769007277.html

США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков

США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков - РИА Новости, 21.01.2022

США следуют повестке, сформулированной Россией, заявил Рябков

США и Запад сегодня следуют повестке, которую сформулировала Россия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оценивая диалог по предложениям Москвы о гарантиях... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T23:11

2022-01-21T23:11

2022-01-21T23:48

в мире

сша

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США и Запад сегодня следуют повестке, которую сформулировала Россия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оценивая диалог по предложениям Москвы о гарантиях безопасности."Те задачи и те рубежи, на которые мы должны выйти, они какое-то время назад не рассматривались в практическом плане. Сейчас мы этим занимаемся в повседневном режиме, повестка дня, по которой мы работаем, сформулирована нами, и США, а за ними так называемый коллективный Запад, следуют этой повестке дня. Мы удерживаем внешнеполитическую инициативу, мы будем работать на более надежное обеспечение безопасности нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и Грузии и от создания военных баз в постсоветских странах.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января в Женеве на уровне заместителей руководителей глав внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке ОБСЕ.В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html

сша

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в мире, сша, россия, сергей рябков