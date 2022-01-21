https://ria.ru/20220121/ryabkov-1768891834.html

Рябков рассказал о настрое перед переговорами с США

Рябков рассказал о настрое перед переговорами с США - РИА Новости, 21.01.2022

Рябков рассказал о настрое перед переговорами с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что настрой у российской делегации перед переговорами с США хороший, несмотря на то, что накануне Вашингтон... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:59

2022-01-21T12:59

2022-01-21T12:59

в мире

сша

сергей рябков

энтони блинкен

россия

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ЖЕНЕВА, 21 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что настрой у российской делегации перед переговорами с США хороший, несмотря на то, что накануне Вашингтон опубликовал ряд противоречивых заявлений."Настрой хороший", - сказал он."Ситуация сложная, вчерашнее и позавчерашнее преднамеренное нагнетание с американской стороны не добавляет, конечно, нужного фона. Но тем не менее, будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности", - добавил Рябков.Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет в Женеве в пятницу. Как ожидается, она начнется в 13.00 мск.

https://ria.ru/20220121/vstrecha-1768886233.html

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в мире, сша, сергей рябков, энтони блинкен, россия