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Рубль укрепляется к доллару на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена
Рубль укрепляется к доллару на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 21.01.2022
Рубль укрепляется к доллару на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена
Рубль компенсировал снижение к доллару и выходит в плюс, евро теряет часть роста на фоне первых итогов переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T15:02
2022-01-21T15:02
2022-01-21T15:17
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости/Прайм. Рубль компенсировал снижение к доллару и выходит в плюс, евро теряет часть роста на фоне первых итогов переговоров между главами внешнеполитических ведомств РФ и США Сергеем Лавровым и Энтони Блинкеном, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 15.14 мск пятницы снижался на 10 копеек, до 76,58 рубля, курс евро повышался на 9 копеек, до 86,8 рубля. До новостей обе резервные валюты торговались примерно на 20 копеек дороже.Лавров рассказал на пресс-конференции, что встреча с Блинкеном сегодня была промежуточной, а также что Блинкен согласился, что надо более разумно вести диалог. Кроме того, по словам главы МИД РФ, его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
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московская биржа, экономика, сша, энтони блинкен, россия
15:02 21.01.2022 (обновлено: 15:17 21.01.2022)
Рубль укрепляется к доллару на фоне итогов переговоров Лаврова и Блинкена
Мосбиржа: рубль укрепляется к доллару на фоне первых итогов переговоров Лаврова и Блинкена