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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220121/rubl-1768831056.html
Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
Аналитик назвал срок нового укрепления рубля - РИА Новости, 21.01.2022
Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ"... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T01:15
2022-01-21T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
украина
сша
сергей лавров
энтони блинкен
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.По словам эксперта, иностранные инвесторы опасаются обострения конфликта на Украине и, как следствие, расширения антироссийских санкций.При этом аналитик сомневается в возможности большего укрепления рубля, даже на фоне жестких решений Банка России и высоких нефтяных котировок.
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экономика, рубль, доллар, украина, сша, сергей лавров, энтони блинкен, андрей маслов, россия
01:15 21.01.2022
 
Аналитик назвал срок нового укрепления рубля

Аналитик Маслов: рубль может укрепиться, если снизятся геополитические риски из-за Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
По словам эксперта, иностранные инвесторы опасаются обострения конфликта на Украине и, как следствие, расширения антироссийских санкций.
"Сегодняшняя обстановка сравнима с весной 2021 года, когда российская валюта также пробила отметку в 77 рублей за доллар. Есть надежда что переговоры госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в Женеве 21 января по крайней мере немного разрядят обстановку, а дальнейшего "перемещения военного контингента" рядом с границами Украины в ближайшее время не будет. В таком случае национальная валюта Российской Федерации может вернуться в диапазон в 74-76 рублей за доллар уже через пару недель", — спрогнозировал Маслов.
При этом аналитик сомневается в возможности большего укрепления рубля, даже на фоне жестких решений Банка России и высоких нефтяных котировок.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларУкраинаСШАСергей ЛавровЭнтони БлинкенАндрей МасловРоссия
 
 
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