https://ria.ru/20220121/rubl-1768831056.html

Аналитик назвал срок нового укрепления рубля

Аналитик назвал срок нового укрепления рубля - РИА Новости, 21.01.2022

Аналитик назвал срок нового укрепления рубля

Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ"... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T01:15

2022-01-21T01:15

2022-01-21T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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доллар

украина

сша

сергей лавров

энтони блинкен

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.По словам эксперта, иностранные инвесторы опасаются обострения конфликта на Украине и, как следствие, расширения антироссийских санкций.При этом аналитик сомневается в возможности большего укрепления рубля, даже на фоне жестких решений Банка России и высоких нефтяных котировок.

https://ria.ru/20220120/rubl-1768650408.html

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экономика, рубль, доллар, украина, сша, сергей лавров, энтони блинкен, андрей маслов, россия