Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
Аналитик Маслов: рубль может укрепиться, если снизятся геополитические риски из-за Украины
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рубль может отскочить от текущих уровней в ближайшие несколько недель, если геополитические риски снизятся, рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.
По словам эксперта, иностранные инвесторы опасаются обострения конфликта на Украине и, как следствие, расширения антироссийских санкций.
"Сегодняшняя обстановка сравнима с весной 2021 года, когда российская валюта также пробила отметку в 77 рублей за доллар. Есть надежда что переговоры госсекретаря США Блинкена и министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова в Женеве 21 января по крайней мере немного разрядят обстановку, а дальнейшего "перемещения военного контингента" рядом с границами Украины в ближайшее время не будет. В таком случае национальная валюта Российской Федерации может вернуться в диапазон в 74-76 рублей за доллар уже через пару недель", — спрогнозировал Маслов.
При этом аналитик сомневается в возможности большего укрепления рубля, даже на фоне жестких решений Банка России и высоких нефтяных котировок.