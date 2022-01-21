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Религия
https://ria.ru/20220121/rpts-1768891707.html
В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби
В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби - РИА Новости, 21.01.2022
В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби
Женщина, погружавшая девочку с ДЦП в ледяную прорубь на Крещение, вероятнее всего, проконсультировалась перед этим с врачами, сказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T12:59
2022-01-21T13:23
религия
москва
русская православная церковь
иордан
крещение господне
россия
религия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Женщина, погружавшая девочку с ДЦП в ледяную прорубь на Крещение, вероятнее всего, проконсультировалась перед этим с врачами, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ольга Новикова.Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных"."Если мама ребенка, которая несет за него ответственность, так решила - скорее всего, она проконсультировалась с врачами", - сказала Новикова. Она отметила, что в Москве в этом году были организованы купания для людей с ограниченными возможностями здоровья.Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечали в Русской православной церкви 19 января. Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Многие христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудодейственными свойствами, помогая при болезнях. Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
https://ria.ru/20220121/kreschenie-1768850554.html
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москва, русская православная церковь, иордан, крещение господне, россия, религия
12:59 21.01.2022 (обновлено: 13:23 21.01.2022)
 

В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье
Верующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Женщина, погружавшая девочку с ДЦП в ледяную прорубь на Крещение, вероятнее всего, проконсультировалась перед этим с врачами, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ольга Новикова.
Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных".
Крещенская купель - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
09:45
В Благовещенске девушка с ДЦП приняла участие в крещенских купаниях
"Если мама ребенка, которая несет за него ответственность, так решила - скорее всего, она проконсультировалась с врачами", - сказала Новикова. Она отметила, что в Москве в этом году были организованы купания для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечали в Русской православной церкви 19 января. Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Многие христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудодейственными свойствами, помогая при болезнях. Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения с приветствием к участникам проходящего в Казани IX международного форума Россия спортивная держава - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 12:59Религия
Путин в этом году из-за пандемии не стал окунаться в купель
 
РелигияМоскваРусская православная церковьИорданКрещение ГосподнеРоссияРелигия
 
 
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