12:59 21.01.2022 (обновлено: 13:23 21.01.2022)
В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВерующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Женщина, погружавшая девочку с ДЦП в ледяную прорубь на Крещение, вероятнее всего, проконсультировалась перед этим с врачами, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ольга Новикова.
Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных".
"Если мама ребенка, которая несет за него ответственность, так решила - скорее всего, она проконсультировалась с врачами", - сказала Новикова. Она отметила, что в Москве в этом году были организованы купания для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечали в Русской православной церкви 19 января. Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Многие христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудодейственными свойствами, помогая при болезнях. Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.