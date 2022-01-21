https://ria.ru/20220121/rpts-1768891707.html

В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби

В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби - РИА Новости, 21.01.2022

В РПЦ отреагировали на видео с женщиной, купающей дочь в проруби

Женщина, погружавшая девочку с ДЦП в ледяную прорубь на Крещение, вероятнее всего, проконсультировалась перед этим с врачами, сказала РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:59

2022-01-21T12:59

2022-01-21T13:23

религия

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иордан

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религия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Женщина, погружавшая девочку с ДЦП в ледяную прорубь на Крещение, вероятнее всего, проконсультировалась перед этим с врачами, сказала РИА Новости представитель пресс-службы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ольга Новикова.Ранее в социальных сетях появилось видео из Благовещенска, на котором девочку с ДЦП погружают в крещенскую прорубь. Комментируя его, председатель комиссии по семье Благовещенской епархии священник храма иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости Святослав Шевченко написал в Instagram: "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей. Не нужно лезть в ледяную прорубь неподготовленным людям. Тем более, не нужно толкать туда детей, да еще и больных"."Если мама ребенка, которая несет за него ответственность, так решила - скорее всего, она проконсультировалась с врачами", - сказала Новикова. Она отметила, что в Москве в этом году были организованы купания для людей с ограниченными возможностями здоровья.Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечали в Русской православной церкви 19 января. Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Многие христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудодейственными свойствами, помогая при болезнях. Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Верующие в этот день вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.

https://ria.ru/20220121/kreschenie-1768850554.html

https://ria.ru/20220119/putin-1768534411.html

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москва, русская православная церковь, иордан, крещение господне, россия, религия