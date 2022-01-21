https://ria.ru/20220121/roskomnadzor-1768872029.html

Роскомнадзор составил протоколы на "Медиазону"*

Роскомнадзор составил протоколы на "Медиазону"* - РИА Новости, 21.01.2022

Роскомнадзор составил протоколы на "Медиазону"*

Роскомнадзор составил три протокола на издание "Медиазона"* (признано в России СМИ-иностранным агентом) за упоминания экстремистских организаций без указания на РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T11:34

2022-01-21T11:34

2022-01-21T11:34

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Роскомнадзор составил три протокола на издание "Медиазона"* (признано в России СМИ-иностранным агентом) за упоминания экстремистских организаций без указания на запрет их деятельности, в настоящее время рассмотрен судом только один протокол и назначен штраф в четыре тысячи рублей, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.В Telegram-канале "Медиазоны"* 20 января опубликовали пост, в котором говорится, что "Роскомнадзор решил составить сразу 12 протоколов на нашу редакцию и главреда за шесть публикаций с упоминанием "экстремистских" и "террористических" организаций". Также сообщается, что изданию грозит максимальный штраф в 330 тысяч рублей."В 2021 году в отношении сетевого издания "Медиазона"* за нарушение статьи 4 закона о СМИ за упоминания экстремистских организаций без указания на запрет их деятельности составлено 3 протокола (2 протокола в отношении главного редактора, 1 протокол - в отношении редакции)", - говорится в сообщении.Отмечается, что российским законодательством предусмотрено административное наказание за распространение в СМИ материалов с упоминанием экстремистских или террористических организаций без указания на то, что их деятельность запрещена на территории РФ (части 2 статьи 13.15 КоАП РФ).Также сообщается, что за данное правонарушение грозит наказание в виде наложения административного штрафа на должностное лицо (главного редактора) – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридическое (редакцию) – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей."К настоящему времени судом рассмотрен 1 протокол на главного редактора, назначен штраф – 4 тысячи рублей. Рассмотрение остальных протоколов назначено на февраль 2022 года", - добавляется в сообщении.В Роскомнадзоре также проинформировали, что помимо этого, в 2021 году выявлено еще 6 редакционных материалов с аналогичными нарушениями. В адрес главного редактора и редакции направлены вызовы на составление 6-ти протоколов об административных правонарушениях – 3 протокола на главного редактора и 3 протокола на редакцию. *Признано в России СМИ-иностранным агентом

https://ria.ru/20211228/netflix-1765874770.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение), россия