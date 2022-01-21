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Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России
Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России - РИА Новости, 21.01.2022
Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России
Международные резервы России могут значительно увеличиться в 2022 году, это будет связано с ростом цен на нефть, прокомментировал РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T09:28
2022-01-21T09:28
экономика
центральный банк рф (цб рф)
мвф
россия
бкс мир инвестиций
сергей кучин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международные резервы России могут значительно увеличиться в 2022 году, это будет связано с ростом цен на нефть, прокомментировал РИА Новости начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.В четверг ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России обновили исторический максимум и составили 638,2 миллиарда долларов на 14 января.Рост золотовалютных резервов зависит от роста цен на нефть и газ, "поскольку у нас действует правило, когда ЦБ РФ пополняет "кубышку" при цене свыше 40 долларов за баррель", пояснил эксперт.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), мвф, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин
09:28 21.01.2022
 
Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России

Эксперт Кучин спрогнозировал значительный рост международных резервов России в 2022 году

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международные резервы России могут значительно увеличиться в 2022 году, это будет связано с ростом цен на нефть, прокомментировал РИА Новости начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.
В четверг ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России обновили исторический максимум и составили 638,2 миллиарда долларов на 14 января.
"Поскольку цена на нефть весь год прогнозируется высокой и госрасходы будут расти в рамках инфляции, РФ может значительно нарастить резервы, если не увеличит расходы. Однако точную оценку дать сложно", - отметил Кучин, давая прогноз по уровню международных резервов на конец года.
Рост золотовалютных резервов зависит от роста цен на нефть и газ, "поскольку у нас действует правило, когда ЦБ РФ пополняет "кубышку" при цене свыше 40 долларов за баррель", пояснил эксперт.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФРоссияБКС Мир инвестицийСергей Кучин
 
 
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