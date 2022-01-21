Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России
Эксперт Кучин спрогнозировал значительный рост международных резервов России в 2022 году
Здание Центрального банка РФ в Москве
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международные резервы России могут значительно увеличиться в 2022 году, это будет связано с ростом цен на нефть, прокомментировал РИА Новости начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.
В четверг ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России обновили исторический максимум и составили 638,2 миллиарда долларов на 14 января.
"Поскольку цена на нефть весь год прогнозируется высокой и госрасходы будут расти в рамках инфляции, РФ может значительно нарастить резервы, если не увеличит расходы. Однако точную оценку дать сложно", - отметил Кучин, давая прогноз по уровню международных резервов на конец года.
Рост золотовалютных резервов зависит от роста цен на нефть и газ, "поскольку у нас действует правило, когда ЦБ РФ пополняет "кубышку" при цене свыше 40 долларов за баррель", пояснил эксперт.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.