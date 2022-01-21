https://ria.ru/20220121/rezervy-1768848763.html

Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России

Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России - РИА Новости, 21.01.2022

Эксперт спрогнозировал значительный рост международных резервов России

Международные резервы России могут значительно увеличиться в 2022 году, это будет связано с ростом цен на нефть, прокомментировал РИА Новости начальник... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T09:28

2022-01-21T09:28

2022-01-21T09:28

экономика

центральный банк рф (цб рф)

мвф

россия

бкс мир инвестиций

сергей кучин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Международные резервы России могут значительно увеличиться в 2022 году, это будет связано с ростом цен на нефть, прокомментировал РИА Новости начальник управления персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин.В четверг ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым международные резервы России обновили исторический максимум и составили 638,2 миллиарда долларов на 14 января.Рост золотовалютных резервов зависит от роста цен на нефть и газ, "поскольку у нас действует правило, когда ЦБ РФ пополняет "кубышку" при цене свыше 40 долларов за баррель", пояснил эксперт.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,627 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220120/banknota-1768808816.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), мвф, россия, бкс мир инвестиций, сергей кучин