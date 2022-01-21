https://ria.ru/20220121/registratsiya-1768995200.html

ФМБА подало заявку на регистрацию "МИР 19" для амбулаторного применения

ФМБА подало заявку на регистрацию "МИР 19" для амбулаторного применения - РИА Новости, 21.01.2022

ФМБА подало заявку на регистрацию "МИР 19" для амбулаторного применения

Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку на получение разрешения применения препарата "МИР 19" в амбулаторных условиях, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T20:32

2022-01-21T20:32

2022-01-21T22:56

общество

россия

распространение коронавируса

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

мир-19 (препарат для лечения covid-19)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765050326_0:101:1000:664_1920x0_80_0_0_2ed4b023f302c187bfa1d8fd7ae03946.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку на получение разрешения применения препарата "МИР 19" в амбулаторных условиях, сообщила пресс-служба ФМБА."Федеральное медико-биологическое агентство подало в Минздрав России досье на получение разрешения на пострегистрационное клиническое исследование препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "МИР 19" для медицинского применения в амбулаторном звене в первые дни после подтверждения диагноза новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.В конце прошлого года "МИР 19" зарегистрировали и внесли во Временные методические рекомендации ведомства для применения в условиях стационара, где препарат уже сейчас с успехом применяют для терапии больных с коронавирусом.Ранее в ФМБА сообщали, что "МИР-19" вводится в виде ингаляций с использованием медицинских небулайзеров. В состав препарата входит катионный дендримерный пептид для адресной доставки препарата в верхние и нижние дыхательные пути. Препарат работает на генном уровне, а именно - избирательно подавляет активность жизненно важных последовательностей РНК вируса, при этом не затрагивая геном человека, а также является универсальным средством борьбы против различных мутаций COVID-19.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мир-19 (препарат для лечения covid-19)