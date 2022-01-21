https://ria.ru/20220121/referendum-1768907158.html

Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции

Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции - РИА Новости, 21.01.2022

Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T14:07

2022-01-21T14:07

2022-01-21T15:06

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В этот период власти страны получили более 7 тысяч предложений от граждан по проекту.

https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко