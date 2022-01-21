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Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:07
2022-01-21T15:06
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В этот период власти страны получили более 7 тысяч предложений от граждан по проекту.
https://ria.ru/20211227/belorussiya-1765717282.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
14:07 21.01.2022 (обновлено: 15:06 21.01.2022)
 
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции

Президент Лукашенко: референдум по конституции может не состояться только в случае войны

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.

"Референдум и подобные мероприятия могут не состояться только в одном случае: если, не дай бог, война начнется. Я об этом говорил. Я думаю, не начнется. Поэтому референдум мы проведем", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.

Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В этот период власти страны получили более 7 тысяч предложений от граждан по проекту.
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