https://ria.ru/20220121/referendum-1768907158.html
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции - РИА Новости, 21.01.2022
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим... РИА Новости, 21.01.2022
2022-01-21T14:07
2022-01-21T14:07
2022-01-21T15:06
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 21 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что референдум по поправкам в конституцию может не состояться только в случае войны. Ранее Лукашенко своим указом назначил референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию страны на 27 февраля.Подготовленный специально созданными комиссией и рабочей группой проект поправок в конституцию Белоруссии был опубликован для общественного обсуждения в конце декабря, затем было организовано всенародное обсуждение проекта, во время которого свои предложения по документу белорусы могли направлять в любые государственные органы. В этот период власти страны получили более 7 тысяч предложений от граждан по проекту.
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белоруссия, в мире, александр лукашенко
14:07 21.01.2022 (обновлено: 15:06 21.01.2022)
Лукашенко назвал единственный повод для отмены референдума по конституции
Президент Лукашенко: референдум по конституции может не состояться только в случае войны