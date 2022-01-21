https://ria.ru/20220121/razgovor-1768887114.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии - РИА Новости, 21.01.2022

Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим финским коллегой Саули Ниинисте, заявил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T12:41

2022-01-21T12:41

2022-01-21T12:41

в мире

владимир путин

дмитрий песков

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим финским коллегой Саули Ниинисте, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."У него состоялся уже международный телефонный разговор, разговор и финским коллегой, господином Ниинисте. Мы дадим сообщение в ближайшее время", - сказал журналистам Песков.

https://ria.ru/20211224/nato-1765330793.html

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, саули ниинисте, россия