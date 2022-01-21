https://ria.ru/20220121/rastlenie-1768934058.html

Житель Башкирии, развращавший дочерей и падчерицу, получил 17,5 года

Житель Башкирии, развращавший дочерей и падчерицу, получил 17,5 года - РИА Новости, 21.01.2022

Житель Башкирии, развращавший дочерей и падчерицу, получил 17,5 года

Житель Учалинского района Башкирии получил 17,5 лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности трех родных дочерей и падчерицы, которая... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T15:51

2022-01-21T15:51

2022-01-21T15:51

происшествия

учалинский район

республика башкортостан

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УФА, 21 янв - РИА Новости. Житель Учалинского района Башкирии получил 17,5 лет лишения свободы за преступления против половой неприкосновенности трех родных дочерей и падчерицы, которая от него родила ребенка, сообщает прокуратура региона."Судом установлено, что в течение длительного периода времени с 2009 по 2020 годы мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности падчерицы и троих дочерей. На момент начала преступных действий девочкам было от 4 до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка", - говорится в сообщении. Отмечается, что о незаконных действиях злоумышленника стало известно в декабре 2020 года после обращения двоих потерпевших в межрайонную прокуратуру."Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 17 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года", - сообщает прокуратура Башкирии.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

учалинский район

республика башкортостан

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происшествия, учалинский район, республика башкортостан