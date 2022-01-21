https://ria.ru/20220121/ranenie-1768998767.html

Одного человека ранили за прошедшую неделю, сообщили в ДНР

Одного человека ранили за прошедшую неделю, сообщили в ДНР - РИА Новости, 21.01.2022

Одного человека ранили за прошедшую неделю, сообщили в ДНР

Один человек получил ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за ведения боевых действий в течение недели, заявил журналистам... РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T21:12

2022-01-21T21:12

2022-01-21T21:12

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Один человек получил ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за ведения боевых действий в течение недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР."В период с 15 по 21 января 2022 года, ранение получил один защитник Республики",- сказал представитель ведомства.Они напомнил, что с начала вооруженного конфликта на территории ДНР погибли 5038 человек, в том числе 91 ребенок.

https://ria.ru/20220121/vlozheniya-1768810922.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр