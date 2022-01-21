10:11 21.01.2022 (обновлено: 11:57 21.01.2022)
Подмосковный полицейский случайно ранил сожительницу из травмата
Полковник МВД из Подольска случайно выстрелил в жену из пистолета, СК начал проверку
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета России
Служебный автомобиль Следственного комитета России
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после того, как мужчина при чистке травматического пистолета случайно выстрелил в жену, говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, и мужчина, и женщина — сотрудники полиции. По информации "Известий", стрелявший — полковник МВД.
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Как рассказала помощник руководителя областного главка Ольга Врадий в комментарии РИА Новости, сообщение о ранении и госпитализации 28-летней женщины после выстрела из травматического пистолета поступило 21 января.
"По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", — сказала она. По предварительным данным, мужчина случайно выстрелил в свою пассию во время чистки пистолета, добавили в СК.
Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова сообщила журналистам, что оружие, из которого выстрелили в женщину, зарегистрировано законно. "По данному факту проводится проверка", — добавила она. Кроме того, Петрова подтвердила, что 28-летняя женщина — сотрудница УМВД по Подольску.
Областная прокуратура, в свою очередь, поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
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