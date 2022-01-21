https://ria.ru/20220121/ranenie-1768854024.html

Подмосковный полицейский случайно ранил сожительницу из травмата

Подмосковный полицейский случайно ранил сожительницу из травмата - РИА Новости, 21.01.2022

Подмосковный полицейский случайно ранил сожительницу из травмата

Подмосковные следователи начали проверку после того, как мужчина при чистке травматического пистолета случайно выстрелил в жену, говорится в сообщении ГСУ СК по РИА Новости, 21.01.2022

2022-01-21T10:11

2022-01-21T10:11

2022-01-21T11:57

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после того, как мужчина при чистке травматического пистолета случайно выстрелил в жену, говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, и мужчина, и женщина — сотрудники полиции. По информации "Известий", стрелявший — полковник МВД.Как рассказала помощник руководителя областного главка Ольга Врадий в комментарии РИА Новости, сообщение о ранении и госпитализации 28-летней женщины после выстрела из травматического пистолета поступило 21 января. "По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", — сказала она. По предварительным данным, мужчина случайно выстрелил в свою пассию во время чистки пистолета, добавили в СК.Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова сообщила журналистам, что оружие, из которого выстрелили в женщину, зарегистрировано законно. "По данному факту проводится проверка", — добавила она. Кроме того, Петрова подтвердила, что 28-летняя женщина — сотрудница УМВД по Подольску.Областная прокуратура, в свою очередь, поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

https://ria.ru/20211112/gibdd-1758705465.html

https://ria.ru/20211115/politseyskiy-1759139132.html

подольск

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происшествия, подольск, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество